Más de 45 miembros del Congreso apoyan la Gala Gourmet Anual de March of Dimes

WASHINGTON, 9 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Más de 45 miembros del Congreso se reunieron para una noche de amigable competencia y buena comida en respaldo de la salud de todas las madres y bebés, en la 37ma. Gala Gourmet Anual de March of Dimes celebrada anoche en el National Building Museum. La Gala, un evento apartidario que presenta a los legisladores como chefs célebres, recaudó más de $1.3 millón en respaldo del apoyo, la investigación, la educación y los programas de la organización en todo el país.

"La Gala Gourmet es uno de los eventos de recaudación de fondos más antiguos y de mayor éxito en su tipo en respaldo de la salud materna e infantil, y todo es gracias al enorme apoyo que recibimos de miembros del Congreso, nuestros co-presidentas del evento y generosos patrocinadores corporativos", comentó la presidenta y CEO de March of Dimes Stacey D. Stewart. "Les estamos tan agradecidos a todos por donar su tiempo, energía y apoyo financiero para mejorar los resultados en la salud de todas las madres y bebés".

Más de 800 invitados asistieron al evento, entre ellos el senador David Perdue (R-GA) y la señora Bonnie Perdue, el senador Martin Heinrich (D-NM) y la señora Julie Heinrich, el diputado Mike Conaway (R-TX) y la señora Suzanne Conaway, el diputado Joe Kennedy (D-MA) y la señora Lauren Kennedy, y la diputada Debbie Dingell (D-MI). Entre los chefs históricos, los que han participado en la Gala por 10 años o más, estaban el diputado Robert Aderholt (R-AL) y la señora Caroline Aderholt, el senador John Barrasso (R-WY) y la señora Bobbi Barrasso, el senador Roy Blunt (R-MO) y la señora Abigail Blunt , el diputado Dave Loebsack (D-IA) y la señora Teresa Loebsack, el senador Ed Markey (D-MA) y la doctora Susan Blumenthal Markey, el diputado Jim McGovern (D-MA) y la señora Lisa McGovern, el senador Pat Roberts (R-KS) y la señora Franki Roberts, el diputado Mike Thompson (D-CA) y el senador Tom Udall (D-NM) y la señora Jill Cooper Udall.

Los legisladores tomaron parte en una amigable competencia de cocina, y sirvieron sus entradas, postres y bebidas preferidas. Sus creaciones fueron juzgadas por aclamados chefs del área de Washington-DC, y se entregaron premios en seis categorías:

Selección del jurado: Senador Angus King (Cocido de langosta)

Selección del público: Diputado Dean Philips (Latkes de papa de Miriam)

Receta más saludable: Diputado Salud Carbajal (Ceviche de la costa central)

Héroe de la ciudad natal: Diputado Bob Latta (Crocante de Johnny Appleseed )

) Mejor presentación: Senador Gary Peters (Crostini de cerezas de Michigan , queso de cabra y salvia)

, queso de cabra y salvia) Preparación más fácil: Senador Jim Risch ( Domingo de papas de Idaho asadas)

Las presidentas conjuntas de la gala Gourmet fueron las señoras Bonnie Perdue (GA), Julie Heinrich (NM), Suzanne Conaway (TX) y Lauren Kennedy (MA). Las presidentas conjuntas de finanzas fueron Gina Rigby, de Aflac, Amy Hawkins, de BNSF Railway, y Terri Fariello, de United Airlines.

Para la competencia de este año, ejercieron como jueces Mike Friedman, All Purpose/The Red Hen; Johanna Hellrigi, Dio Moi; el chef Ris Lacoste de RIS, Bryan Moscatello, 701 Restaurant; Riccardo Rinaldi, Tosca y John Rorapaugh, Ivy City Smokehouse.

Más de cien patrocinadores apoyaron el evento de este año, entre los que se incluyen: Samsung, patrocinador otorgante; Chevron, Comcast NBCUniversal, National Association of Chain Drug Stores Foundation y P&G Pampers, patrocinadores Platino; Aflac, BNSF Railway, Delta, S&P Global y United Airlines, patrocinadores Insignia; BlueCross BlueShield Association, CVS Health, United Technologies y Volkswagen Group of America, patrocinadores regionales; y The Hill, National Journal, Washington Diplomat y Washington Life, medios patrocinadores.

Para conocer más información sobre la Gala Gourmet de March of Dimes, incluida la lista de congresistas chefs y fotos del evento, visite marchofdimes.org/gourmetgala.

Acerca de March of Dimes

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y niños. Respaldamos la investigación, lideramos programas y brindamos educación y apoyo para que cada familia pueda tener el mejor inicio posible. Sobre la base de 80 años de un exitoso legado de impacto e innovación, defendemos a cada madre y cada niño. Visite marchofdimes.org o nacersano.org para obtener más información. Visite shareyourstory.org para obtener consuelo y apoyo. Encuéntrenos en Facebook y síganos por Instagram y Twitter.

