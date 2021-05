Más de $ 7 millones de dólares se recaudaron en el año inaugural de la iniciativa Equidad, Diversidad e Inclusión desarrollada por la industria química

WASHINGTON, 11 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Gracias al apoyo de 43 productores químicos y otros actores relacionados con la industria, los socios creadores de la Iniciativa Futuro de las Becas STEM (Future of STEM Scholars Initiative, o FOSSI) anunciaron hoy que el programa sobrepasó su meta 2021 para financiar a 150 estudiantes en especializaciones en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (Science, Technology, Engineering, and Math: STEM) en instituciones de enseñanza superior establecidas en los Estados Unidos durante la etapa de segregación, los Historically Black Colleges and Universities (HBCU). El programa apoyará a 151 becados en su año inaugural, con una inversión de $ 7.2 millones de dólares. El compromiso plurianual de las organizaciones patrocinadoras ha recaudado $ 4 millones adicionales para futuros becados.

Lanzada el año pasado por el American Chemistry Council (ACC), el American Institute of Chemical Engineers (AIChE), The Chemours Company y la HBCU Week Foundation, FOSSI es la iniciativa colaborativa sobre equidad, diversidad e inclusión de la industria química que se desarrolló con el objetivo de crear opciones para que los grupos subrepresentados ingresen y triunfen en la industria química. FOSSI ofrece a los beneficiarios de las becas $ 10,000 dólares por año durante cuatro años, así como oportunidades de pasantías, tutorías y capacitación en liderazgo.

"Estoy orgulloso de apoyar a los más de 40 miembros y afiliados del ACC, quienes han respondido con entusiasmo a nuestra ambiciosa meta de reunir $ 7.2 millones de dólares para apoyar a la FOSSI en su año inaugural", señaló el presidente y director del ACC, Chris Jahn. "El ACC y nuestros miembros están comprometidos a liderar nuestra industria hacia un incremento en la diversidad en nuestras instalaciones, nuestras comunidades y en todo el país".

Mark Vergnano, presidente de la Junta Directiva del ACC, presidente y director de Chemours y presidente fundador de la FOSSI, indicó: "Como patrocinador líder de la FOSSI, Chemours está muy entusiasmada de poner en acción nuestro compromiso de responsabilidad social corporativa. Es con el apoyo de organizaciones como estas que podemos generar un impacto significativo en la futura fuerza laboral de la industria química".

Casi 1,700 estudiantes de escuelas secundarias en la nación postularon a las becas FOSSI, y los 151 beneficiarios de las becas representan a 26 estados, pretenden asistir a 23 HBCU.

Ashley Christopher, fundador y presidente de la HBCU Week Foundation, indicó, "El increíble interés que vimos en los postulantes grafica la necesidad que esta beca satisface dentro de las comunidades afroamericanas. El entusiasmo de los beneficiarios y sus familias al ser notificados ha sido gratificante, y esperamos potenciar y aumentar el programa para que llegue a más estudiantes en el futuro".

Al dar la bienvenida a los nuevos becados FOSSI, June Wispelwey, directora ejecutiva y presidenta de AIChE, comentó: "El compromiso de AIChE con la FOSSI ejemplifica su visión IDEAL de impulsar la inclusión, la diversidad, la equidad, el antirraciscmo y el aprendizaje, que están enraizadas en la prioridad nuestra fundación: "Todos para el bien: ingeniería para la inclusión". Nuestro cuerpo directivo se está asegurando de que el éxito tanto de la iniciativa FOSSI como de nuestros becados FOSSI tenga un impacto profundo en las profesiones STEM. Estamos muy felices de cumplir este papel activo para nutrir, inspirar y construir la fuerza laboral del futuro".

Para obtener más información sobre la iniciativa FOSSI, visite aiche.org/fossi .

Acerca del American Chemistry Council (Consejo Americano de Química)

El American Chemistry Council (ACC) representa a las compañías líderes vinculadas al sector de la química. Los miembros del ACC aplican la ciencia de la química para crear productos y servicios innovadores que brinden a las personas una vida mejor, más saludable y más segura. El ACC está comprometido con el mejoramiento del desempeño ambiental, de la salud y la seguridad mediante Responsible Care®; defensa del sentido común diseñada para abordar asuntos importantes en torno a políticas públicas; e investigación y evaluación de productos en materias de salud y medio ambiente. El sector químico reporta $ 565.000 millones como industria y es un elemento clave de la economía de la nación. Se encuentra entre los mayores exportadores del país y representa el diez por ciento de todas las exportaciones de bienes de los Estados Unidos. Las compañías químicas están entre los inversionistas más grandes en materia de investigación y desarrollo. La seguridad y la protección siempre han sido una importante preocupación para los miembros de la ACC y para eso han intensificado sus esfuerzos, trabajado estrechamente con los organismos de gobierno para mejorar la seguridad y proteger la infraestructura fundamental de la nación en contra de cualquier amenaza. Para saber más sobre los compromisos de las compañías miembros de la ACC en materia de sustentabilidad, diversidad, equidad e inclusión, pulse aquí.

Acerca del American Institute of Chemical Engineers (Instituto Americano de Ingenieros Químicos)

El American Institute of Chemical Engineers (AIChE) es una sociedad profesional que agrupa a más de 60,000 ingenieros químicos de 110 países. Sus miembros trabajan en corporaciones, universidades y gobierno, usando su conocimiento sobre procesos químicos para desarrollar productos seguros y útiles para el beneficio de la sociedad. A través de sus variados programas, el AIChE continúa siendo un punto focal para el intercambio de información en las fronteras de la investigación de la ingeniería química en áreas tales como energía, sustentabilidad, ingeniería biológica y ambiental, nanotecnología, y seguridad y protección de plantas químicas. Puede encontrar más información disponible sobre AIChE en www.aiche.org. Para conocer detalles acerca de la campaña Doing a World of Good de la Fundación AIChE y otros programas, visite www.aiche.org/giving/. Aquí encontrará más información sobre la declaración IDEAL de AIChE: https://www.aiche.org/IDEAL.

Acerca de The Chemours Company

The Chemours Company (NYSE: CC) es líder global en tecnologías de titanio, soluciones térmicas y especializadas, materiales de rendimiento avanzado y soluciones químicas, mediante lo cual ofrece a sus clientes soluciones en una amplia gama de industrias con productos que definen el mercado, experiencia en aplicaciones e innovaciones con base en la química. Suministramos soluciones personalizadas con el uso de una amplia gama de productos químicos industriales y especializados para mercados que incluyen revestimientos, plásticos, refrigeración y aire acondicionado, transporte, semiconductores y electrónica de consumo, industria general, minería y petróleo y gas. Nuestros productos insignia incluyen marcas destacadas como Ti-Pure™, Opteon™, Freon™, Teflon™, Viton™, Nafion™ y Krytox™. En 2019, Chemours fue incluida en el listado de Compañías Más Responsables de Norteamérica, elaborado por Newsweek. La compañía tiene aproximadamente 6,500 empleados y 30 plantas de fabricación que abastecen a aproximadamente 3,300 clientes en 120 países. Chemours tiene su sede central en Wilmington, Delaware, y está registrada en la NYSE con el símbolo CC.

Acerca de HBCU Week Foundation

La misión de la HBCU Week Foundation es incentivar a los jóvenes de secundaria a inscribirse en las universidades de la fundación, ofrecer becas en dinero para matrícula y mantener una vía de empleo desde las escuelas de pregrado hasta las empresas estadounidenses. El evento de mayor impacto durante la Semana HBCU es la Feria Escolar HBCU. La HBCU Week Foundation, Inc. es una organización benéfica 501(c)(3).

