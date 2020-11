- Mascarillas protectoras Daddybaby certificadas por la BSI que contribuyen a la prevención y control de la pandemia mundial

FUZHOU, China, 3 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Con la pandemia mundial no mostrando ningún síntoma de decaimiento, los suministros de protección médica, como las mascarillas y las prendas de protección siguen presentando una elevada demanda en todo el mundo. Recientemente, las mascarillas de protección creadas por Daddybaby Co., Ltd. ("Daddybaby") recibieron el certificado de la British Standards Institution (BSI) y superaron el test de certificación CE de la Unión Europea. Esta certificación va a permitir a la compañía derribar nuevas barreras al tiempo que sus productos ya cumplen con los estándares de la UE en relación a la compatibilidad.

La BSI se creó en 1901. En sus 100 años de existencia, la BSI se ha convertido en una organización de servicios de prestigio mundial que desarrolla estándares empresariales. Durante la pandemia, la BSI ha ofrecido un CE-Dedicated FastTrack Review Service que ha permitido a los fabricantes de mascarillas chinas expeditar los procedimientos de exportaciones para apoyar la lucha contra la COVID-19 en Europa al tiempo que se asegura que el producto cumple las recomendaciones de la Comisión de la UE (EU) 2020/403 para PPE ( https://baijiahao.baidu.com/s?id=1662577762313487883&wfr=spider&for=pc ). Al tiempo que continúa la propagación de la pandemia a nivel mundial, las compañías que proporcionan suministros de prevención de epidemia en todo el mundo están ampliando su capacidad de producción para cumplir con el aumento de la demanda. Como columna vertebral de la lucha mundial contra la COVID-19, las compañías de China han proporcionado un apoyo destacado para la lucha con suministros importantes.

Al comienzo del brote, Daddybaby, en su capacidad de empresa privada destacada en China, accedió de forma inmediata a la viabilidad de cambio en la producción de PPE. La compañía puso en marcha oficialmente la producción de mascarillas al día siguiente, transformándose de forma rápida así misma, pasando de ser un fabricante de pañales de bebés y adultos a convertirse en uno de los principales y primeros proveedores de mascarillas de calidad certificados por el Guangzhou Guangjian Textile Garment And Accessories Testing And Research Institute (GTTC). Daddybaby ha desarrollado además de forma independiente y modificado sus seis líneas de producción de mascarillas, aumentando su eficacia de producción de 700 a 1.100 piezas de mascarillas por minuto, 10 veces más que el rendimiento de una línea normal de producción de mascarillas.

La impresionante capacidad de producción de Daddybaby se puede atribuir a los 180.000 m2 4.0 de su fábrica inteligente, que se ha creado y equipado con unas líneas de producción automatizadas de nivel mundial hasta llegar a los 500 millones de yuanes. La compañía ha creado una zona de concentración industrial que produce una variedad de productos, incluyendo pañales de bebé, pañales de adultos y empapadores sanitarios, que se han exportado a Japón, Corea del Sur y otros países. Su rendimiento anual está situado en 4.000 millones de yuanes, y ha creado entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo. En el año 2015, Daddybaby se convirtió en la primera compañía de cotización pública de la industria de pañales de China. Daddybaby ha seguido donando suministros médicos a los gobiernos, universidades y países que lo necesitan como parte de la lucha mundial contra la COVID-19.

Además, Wu Zunyou, responsable experto en epidemiología del Chinese Center for Disease Control and Prevention, explicó que la pandemia es poco posible que se controle en los próximos meses. Llevar una mascarilla será la nueva norma para la gente bajo la prevención y control normalizada de la COVID-19 ( https://m.gmw.cn/2020-09/29/content_1301621023.htm ). Al tiempo que la pandemia sigue cobrándose su peaje y muchos países fortalecen su prevención y medidas de control de nuevo, las mascarillas de protección seguirán siendo una parte indispensable de la lucha mundial contra la COVID-19. Daddybaby va a seguir proporcionando mascarillas de alta calidad para las regiones más necesitadas, al tiempo que cumple con los estándares nacionales y los estándares de productos para los países o regiones importadores, y espera apoyar en la prevención y control de la pandemia en el mundo.

