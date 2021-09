Masdar se projette dans sa croissance future avec l'attribution de notes de crédit de catégorie investissement

Moody's et Fitch, deux des principales agences qui évaluent la solvabilité des entités commerciales et souveraines, ont attribué des notes à long terme de A2 et A+ respectivement, toutes deux assorties d'une perspective stable, à la suite d'une diligence raisonnable approfondie menée conformément à leurs normes de notation mondiales.

Le statut de Masdar en tant qu'Entité contrôlée par l'État (GRE) du gouvernement d'Abu Dhabi, lui-même noté Aa2 par Moody's et AA par Fitch, et le statut de la société en tant que filiale de Mubadala Investment Company et Mamoura Diversified Global Holding PJSC, ont été des facteurs clés dans la détermination de ces notes.

Bien que Masdar n'ait pas de plans concrets pour lever des capitaux, ces notations de crédit fourniront à la société une plate-forme solide pour accéder aux marchés des capitaux, ce qui lui procurera une plus grande flexibilité pour financer de nouveaux projets et y investir à des taux compétitifs au moment où elle accélère son expansion mondiale. Masdar est déjà engagé dans des projets d'énergies renouvelables dans plus de 30 pays, avec une valeur combinée de 20 milliards de dollars et une capacité de production de près de 13 GW.

Lors de la détermination du classement, les agences ont mis en évidence la grande expérience de Masdar et son expertise sectorielle, ainsi que sa très faible exposition et dépendance à l'égard de la dette extérieure, étayée par le soutien solide de Mubadala et du gouvernement d'Abu Dhabi.

Musabbeh Al Kaabi, directeur général des investissements aux EAU chez Mubadala, a déclaré : « Les notes A2 et A+ attribuées par Moody's et Fitch reflètent la solidité du portefeuille d'actifs de Masdar dans le domaine des énergies renouvelables et de l'immobilier durable, ainsi que son rôle crucial dans la diversification de l'économie d'Abu Dhabi. Ces notes démontrent la vigueur de la position de Masdar en tant qu'acteur mondial dans le secteur du développement durable et valident les ambitions futuristes qui ont débuté il y a 15 ans lorsque Mubadala a incubé Masdar en tant que bras armé des Émirats arabes unis dans le domaine des énergies renouvelables et du développement urbain durable. »

Lors de l'évaluation des principaux moteurs de revenus de la société, les agences de notation ont fait le lien entre Masdar City, le projet phare de développement urbain durable de la société, et l'appétit mondial croissant pour les développements immobiliers durables, avec l'avantage supplémentaire que Masdar est une zone franche située stratégiquement entre l'Europe et l'Asie. Elles ont également analysé la deuxième source de revenus de Masdar, ses investissements dans des projets mondiaux d'énergie propre, la prise de conscience mondiale en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique qui entraîne une augmentation de la demande d'investissements dans la transition énergétique et offre de solides possibilités de croissance à long terme pour la société.

Mohamed Jameel Al Ramahi, directeur général de Masdar, a déclaré : « L'attribution de ces notes de crédit de catégorie investissement marque une étape clé dans le parcours de développement de Masdar. Elles constituent une reconnaissance forte de la stabilité financière de Masdar et de la solvabilité de notre modèle commercial de base, et témoignent de la confiance dans la capacité de Masdar à générer de la trésorerie, des liquidités illimitées et des perspectives de croissance future en tant que société basée à Abu Dhabi. Alors que nous poursuivons notre expansion mondiale, nous reconnaissons l'importance de la transparence et de la bonne gouvernance, et nos toutes premières notes témoignent de ces valeurs. »

Masdar, également connue sous le nom d'Abu Dhabi Future Energy Company, est l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au monde dans le domaine du développement durable. Masdar City est un centre d'innovation et une zone franche qui compte plus de 900 locataires commerciaux et des milliers d'employés et de résidents vivant et travaillant dans l'une des communautés les plus durables au monde.

