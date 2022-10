MASH Makes et Carbonfuture s'associent pour fournir une élimination efficace du carbone sans précédent de 50 000 tonnes

FRIBOURG, Allemagne, 17 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La signature d'un accord d'achat de cinq ans entre la société indo-danoise de technologies propres MASH Makes, la plateforme MRV et la marketplace de crédits carbone Carbonfuture pour fournir 50 000 tonnes de CO 2 e est susceptible d'être l'accord d'achat le plus important à ce jour dans l'espace en croissance rapide de l'élimination du carbone. Ce partenariat représente une étape majeure dans la mission de Carbonfuture, qui consiste à fournir une élimination du carbone de haute qualité de l'ordre de la gigatonne. La plateforme technologique unique de MASH Makes est suffisamment évolutive pour permettre d'atteindre cet objectif ambitieux. Les réserves de carbone créées par l'installation de biochar de MASH Makes seront mesurées et contrôlées par la plateforme numérique de Carbonfuture. Après vérification par des auditeurs accrédités par Carbon Standards International, les crédits d'élimination du carbone obtenus seront vendus sur la marketplace intégrée de Carbonfuture.

Pour atteindre le niveau d'élimination du carbone préconisé par le GIEC , 1 000 gigatonnes de CO 2 retirées de l'atmosphère d'ici 2030, et pour limiter le réchauffement climatique à des niveaux bien inférieurs à 1,5 °C, le marché de l'élimination du carbone doit se développer. Parallèlement à des investissements substantiels dans les technologies d'élimination du carbone existantes et émergentes, des normes strictes, des méthodes de MRV (surveillance, rapport, vérification) et de comptabilité de haute qualité sont nécessaires pour garantir l'intégrité de ce marché en expansion. Les accords d'achat pluriannuels, tels que celui conclu entre Carbonfuture et MASH Makes, permettent une croissance rapide du secteur grâce à la garantie d'un approvisionnement à long terme et à un prix plancher fixe. Cela réduit les frictions tant pour les fournisseurs que pour les acheteurs sur le marché.

« Chez Carbonfuture, notre mission est d'avoir un impact sur le climat à l'échelle de la gigatonne », a déclaré Hannes Junginger-Gestrich, PDG de Carbonfuture. « Pas seulement parce que nous le voulons, mais parce que c'est nécessaire pour atteindre les objectifs ambitieux qu'exige un avenir juste et vivable. Pour nous, et pour le secteur naissant de l'élimination du carbone, cet accord avec notre partenaire de confiance MASH Makes marque une étape importante. Il représente toutes les valeurs sur lesquelles notre entreprise s'est construite : des crédits de dépollution transparents, scientifiques et fiables, offrant un nouveau niveau de qualité à un marché émergent dont nous avons si désespérément besoin. Et tout cela non seulement sans nuire à la nature, aux personnes et à la planète, mais en les laissant un peu mieux que nous les avons trouvés en premier lieu. Il ne s'agit plus seulement de réduire nos empreintes fossiles, mais de laisser activement une empreinte massive de changement positif. »

Les images dramatiques du smog en Inde et l'augmentation de la pollution atmosphérique sont le résultat direct du brûlage de chaume, l'incinération en plein champ des résidus de culture laissés après la moisson. Au cours des dernières années, MASH Makes a mis à l'essai un projet pilote dans le Maharashtra, qui aborde cette question cruciale avec une nouvelle stratégie : utiliser les résidus de récolte comme matière première pour son processus de production de carburant, avec l'objectif d'atteindre un point où tout type de résidus de biomasse pourrait être utilisé comme matière première (l'usine modulaire et décentralisée a déjà la capacité de fournir plus de 20 000 tCO 2 e chaque année). Grâce à la pyrolyse de la biomasse, MASH Makes a mis au point une solution carbone négative de pointe qui valorise les résidus de biomasse qui auraient autrement été brûlés dans un environnement non contrôlé. Au lieu de cela, cette solution produit du biochar et capture le carbone pendant des centaines d'années. MASH Makes s'efforce de maximiser les avantages connexes qui accompagnent l'utilisation du biochar, tels que l'amélioration de la rétention d'eau et de nutriments pour remettre en état les sols appauvris, ainsi que l'augmentation du rendement des cultures. De plus, l'accès au marché volontaire du carbone crée une nouvelle source de revenus pour les agriculteurs locaux.

« Un impact positif avec une énergie décentralisée à carbone négatif. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est ce que la technologie de MASH Makes produit, chaque jour. Notre concept unique met en avant l'importance des co-bénéfices pour la société, l'environnement et l'économie. Il est essentiel que ces avantages soient locaux, régionaux et universels. Nous y parvenons grâce à notre approche modulaire et décentralisée de l'élimination du carbone ; et grâce à Carbonfuture, nous pouvons être sûrs que les efforts correspondants sont mesurés, contrôlés et certifiés par des tiers selon les normes les plus strictes, » a déclaré Jakob Andersen, PDG de MASH Makes.

Dans le cadre de leur collaboration, MASH Makes appliquera le système de suivi numérique unique de Carbonfuture pour l'élimination du carbone. La plateforme MRV de Carbonfuture constitue la base de l'émission de certificats de CO 2 fiables, permettant de suivre et de connaître l'application de préservation du carbone du biochar derrière chaque crédit d'élimination.

À propos de MASH Makes

MASH Makes A/S est une société indo-danoise de technologies vertes qui vise à avoir un impact climatique positif en produisant des biocarburants sans émission de carbone. Elle est née d'un projet de l'Université technologique du Danemark (DTU) centré sur une technologie permettant de convertir divers flux de déchets en différents produits énergétiques. Les machines automatisées de MASH Makes sont capables de produire un certain nombre de produits énergétiques comme le biocarburant, l'hydrogène et l'électricité à partir de déchets agricoles. Un sous-produit important du processus est le biochar, un amendement du sol qui fixe le CO 2 de l'atmosphère et peut être utilisé pour enrichir le sol. En d'autres termes, il s'agit de produire de l'énergie sans émission de carbone ou, si l'on reformule, d'éliminer le carbone avec une énergie positive.

MASH Makes a récemment figuré sur la liste des 11 start-ups à surveiller en matière d'élimination du carbone de Business Insider et parmi les finalistes du concours World Changing Ideas 2022 de Fast Company .

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.MASHmakes.com

À propos de Carbonfuture

Carbonfuture est une plateforme de bout en bout destinée aux entreprises qui souhaitent participer à l'élimination du carbone de l'atmosphère. La startup spécialisée dans les technologies climatiques offre un accès à un système d'élimination du carbone de haute qualité et une participation à la communauté du carbone la plus avant-gardiste au monde. Contrairement aux marketplaces traditionnelles, la combinaison de la plateforme numérique de Carbonfuture, des outils de financement de projets et des partenariats à long terme garantit un nouveau niveau de qualité de crédit, tout en réduisant simultanément les frictions pour la croissance des technologies d'élimination du carbone les plus prometteuses au monde.

Des entreprises comme Microsoft, Swiss Re, Klarna, et South Pole font confiance à Carbonfuture pour les aider à respecter leurs engagements climatiques de manière transparente, vérifiable et scientifiquement robuste.

Carbonfuture opère à l'échelle mondiale avec des bureaux à Freiburg, en Allemagne et à San Francisco, aux Etats-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site carbonfuture.earth .

