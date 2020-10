Massgeschneidertes Wallbox-design Und Kostenloses Laden Für Battista-hypercar Besitzer

Die mit dem Automobili Pininfarina Logo versehene 22-kW-AC-Wallbox (bis zu 7,2 kW in Nordamerika) wird in Zusammenarbeit mit dem Ladeinfrastruktur-Pionier Green Motion aus recycelten und organischen Materialien gefertigt.

Die Residenza ist in der Lage, die 120 kWh Lithium-Ionen-Batterie des Battista in sechs Stunden vollständig aufzuladen, wodurch sie perfekt für das Aufladen über Nacht geeignet ist und die voraussichtliche WLTP-Reichweite von 500 km gewährleistet. Damit ist der Battista das ultimative GT-Hypercar für alle Gelegenheiten.

Was das Laden unterwegs betrifft, schließt Automobili Pininfarina eine Partnerschaft mit ChargePoint, einem der weltweit größten Elektrofahrzeug-Ladenetzwerke. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhalten Battista-Kunden fünf Jahre lang ohne zusätzliche Kosten unbegrenztes Laden an öffentlichen Ladestellen, um rundum versorgt zu sein.

Battista-Besitzer erhalten Zugang zum größten Teil des ChargePoint-Netzwerks mit etwa 115.000 Ladestellen in Nordamerika und Europa sowie – durch Roaming-Integrationen mit anderen Ladenetzbetreibern – zu weiteren über 133.000 Ladepunkten. Durch die Nutzung eines 180-kW-DC-Ladesystems sind die Besitzer in der Lage, ihren Battista in nur 25 Minuten von 20 % auf 80 % aufzuladen.

Paolo Dellacha, Chief Product and Engineering Officer von Automobili Pininfarina, sagt: „Unsere Kunden werden den Nervenkitzel von Battistas extremer elektrischer Leistung lieben, aber sie sollen es auch genießen können, mit dieser fortschrittlichen Technologie zu leben. Aus diesem Grunde sorgen wir dafür, dass ihnen zahlreiche öffentliche Ladepunkte zur Verfügung stehen. Dies wird durch unsere Zusammenarbeit mit ChargePoint ermöglicht.

„Gleichzeitig wird ein großer Teil des Ladens zu Hause stattfinden, und hierfür bietet unser exklusives Wallboxdesign den Battista-Besitzern eine maßgeschneiderte Lösung, die genau nach ihrem Geschmack gefertigt wird."

Die Residenza-Wallbox kann über eine spezielle App aktiviert werden, die es den Besitzern ermöglicht, aus der Ferne die Ladezeiten ihres Battista festzulegen und den Ladestatus zu überwachen. Die App ermöglicht auch, sich die Ladehistorie anzusehen, und sorgt durch die Integration von Amazon Alexa oder Google Assistant für zusätzlichen Komfort.

Ebenso mühelos wird der Zugang zu öffentlichen Ladepunkten sein, da die Fahrer mit dem Battista-Schlüssel oder der App auf einfache Art und Weise eine Verbindung zu Ladesäulen im ChargePoint-Netzwerk herstellen können. Der Schlüssel mit intelligenten Funktionen enthält alle erforderlichen Kontoinformationen in einem sicheren RFID-Chip, und es sind keine zusätzlichen Ladekarten erforderlich.

Für Kunden in Nordamerika ist die Residenza-Wallbox mit einem fest verbundenen Kabel vom Typ 1 (Mode 3) einschließlich eines integrierten Kabelführungssystems ausgestattet, mittels dessen das Kabel automatisch eingezogen und in der Box aufgewickelt wird, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Besitzern in Europa wird ein fest verbundenes Kabel vom Typ 2 (Spiralkabel) geliefert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1316780/Automobili_Pininfarina_Charging.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

