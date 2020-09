Master en Gestión de ACEM en SJTU situado en el puesto 23 del mundo por Financial Times

SHANGHÁI, 28 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Financial Times publicó su ranking mundial del Master en Gestión el 28 de septiembre de 2020. Antai College of Economics and Management (ACEM) de Shanghai Jiao Tong University (SJTU) ocupó el puesto 23. Entre las claves con una mayor ponderación en el ranking, los datos de ACEM se encuentran entre los mejores del mundo, con un aumento salarial del 125%, el primer puesto en el mundo durante cuatro años consecutivos, el ranking de empleo n.º 1, el servicio de carrera n.º 8, el valor por dinero n.º 9 y el salario ponderado n.º 13.