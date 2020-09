Master in Management von ACEM an der SJTU auf Platz 23 in der Welt von Financial Times

SHANGHAI, 28. September 2020 /PRNewswire/ -- Die Financial Times veröffentlichte am 28. September 2020 ihr weltweites Ranking für Master in Management. Das Antai College of Economics and Management (ACEM) der Shanghai Jiao Tong University (SJTU) belegte Platz 23. Unter den Schlüsselfaktoren mit einer höheren Gewichtung in der Rangliste gehören die ACEM-Daten mit einem Gehaltsanstieg von 125 % zur Weltspitze und rangieren vier Jahre in Folge weltweit an erster Stelle, Beschäftigungsranking Nr. 1, Karrieredienst Nr. 8, Preis-Leistungs-Verhältnis Nr. 9 und gewichtetes Gehalt Nr. 13.