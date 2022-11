MASTER INTERNATIONAL DU KINDER JOY OF MOVING TENNIS TROPHY 2022 À LA RAFA NADAL ACADEMY

MANACOR, Espagne, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La 6e édition du Master International du Kinder Joy of moving Tennis Trophy a été clôturée hier. Les phases finales se sont déroulées du 31 octobre au 3 novembre sur le site exclusif de la Rafa Nadal Academy à Manacor, en Espagne.

L'événement a été le point culminant du voyage international de plus de 20 000 enfants dans 12 pays européens et pour la première fois au Cap-Vert, pour un total de plus de 150 tournois.

Families at Kinder Joy of moving Tennis Trophy International Master at the Rafa Nadal Academy (Tennis_trophy_2022.jpg)

L'objectif de cette édition était de faire de cet événement plus qu'un simple trophée, une expérience unique et heureuse pour tous les participants : enfants et familles.

Un moment qui leur est consacré pour leur permettre de jouer, de se rencontrer, d'interagir et de partager des expériences et des idées sur l'égalité des sexes, les relations familiales et les cultures à travers les nombreuses activités qui ont enrichi ces 4 jours.

Des activités auxquelles ont pris part tous les participants, comme les matchs entre parents et enfants, les sosies d'enfants de différents pays et sexes, sans oublier les visites culturelles au musée ou la visite des Grottes du Drach.

Sans jamais oublier l'importance du respect et du fair-play, qui est l'une des valeurs fondatrices et essentielles de ce tournoi, récompensé justement par le Trophée du Fair Play à l'entraîneur et à l'enfant qui se sont le plus distingués par leur honnêteté et leur esprit sportif.

C'était vraiment un tournoi unique, où l'expérience est allée au-delà du jeu, inspirant aux enfants et à leurs familles des souvenirs et des leçons qu'ils garderont longtemps dans leur quotidien.

Plus qu'un trophée, une expérience joyeuse !

KINDER SOUTIENT UNE CROISSANCE HEUREUSE

par le biais de son projet de Responsabilité sociale : Kinder Joy of moving

Kinder Joy of moving est un projet de Responsabilité sociale du groupe Ferrero, qui inspire 2,6 millions d'enfants et de familles dans 28 pays du monde pour rester actif, apprécier de bouger et développer des compétences essentielles de façon joyeuse et stimulante. Au cœur du projet, l'intime conviction qu'une attitude positive face aux activités physiques fera des enfants d'aujourd'hui, de meilleurs adultes de demain.

Kinder Joy of moving intervient dans le monde entier avec des partenaires engagés, qualifiés et experts, et organise et encourage les programmes d'éducation physique à l'école et hors cadre scolaire, des événements sportifs pour les enfants et des compétitions scolaires, afin de veiller à ce que chaque enfant éprouve de la joie à bouger.

