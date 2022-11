Mastercard celebra jeito brasileiro de torcer em jogos da seleção

A empresa promoverá ativações para os torcedores da Seleção Brasileira de Futebol

SÃO PAULO, 24 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de enaltecer o jeito brasileiro de torcer nos jogos, a Mastercard anuncia a campanha "Celebrar como brasileiro não tem preço", composta por grandes ativações. Para dar impulso à torcida brasileira, a empresa lança, junto à CBF, o "ESPAÇO SELEÇA MASTERCARD | CBF", um ambiente interativo com dinâmicas e atividades para aproximar a Seleção Masculina Brasileira dos amantes do futebol.

Exaltando a emoção dos entusiastas pela seleção, os torcedores encontrarão no ambiente um Sport Bar com gastronomia de qualidade, um incrível terraço, atrações musicais e experiências interativas para esta grande celebração. O "ESPAÇO SELEÇA MASTERCARD | CBF" ficará no Espaço Priceless – complexo gastronômico da Mastercard - localizado no rooftop do Shopping Light, no centro histórico da cidade de São Paulo, e funcionará entre os dias 24 de novembro e 18 de dezembro, com entrada gratuita.

"O futebol é uma das paixões dos brasileiros e nosso propósito como marca é conectar o consumidor com aquilo que faz seu coração bater mais forte. Vamos celebrar o futebol e esta paixão, criando encontros em momentos que não têm preço", comenta Sarah Buchwitz, vice-presidente de comunicação e marketing da Mastercard Brasil.

A campanha "Celebrar como brasileiro não tem preço" também terá presença nas redes sociais da Mastercard, engajando os seguidores da marca a postarem conteúdos com as hashtags #bailabrasil, #celebrarcomobrasileiro #nãotempreço.

SERVIÇO "ESPAÇO SELEÇA MASTERCARD | CBF"

Data: de 24 de novembro a 18 de dezembro, de sexta a domingo e nos dias dos jogos do Brasil.

Horário de funcionamento: das 11h às 21h

Endereço: Espaço Priceless – Rua Formosa, 157 - Centro Histórico de São Paulo.

Entrada pelo térreo do Shopping Light ou pelo estacionamento no Portal Priceless.

Entrada gratuita

Reservas em www.booking-priceless.com.br/espacoseleca

Entrada sem reserva sujeita à indisponibilidade e fila de espera.

Mais informações: www.booking-priceless.com.br/espacoseleca

FONTE Mastercard

