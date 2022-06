Mastercard celebra o mês do orgulho LGBTQIA+ no metaverso

A Mastercard participa pela primeira vez como patrocinadora oficial da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Decentraland Mastercard Pride Plaza, um espaço desenvolvido na Decentraland que sediará experiências que não têm preço.

SÃO PAULO, 15 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Decentraland- Mastercard tem o prazer de comemorar o mês do Orgulho LGBTQIA+ e continuar apoiando a comunidade por meio de uma celebração com uma série de experiências que não têm preço no metaverso, como patrocinadora oficial da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Decentraland.

Com a crescente integração das atividades físicas e digitais, a Mastercard busca criar e entregar experiências virtuais imersivas que permitam a autoexpressão e a celebração na Web3.

Assim, em colaboração com a plataforma de realidade virtual Decentraland, desenvolvida com a tecnologia Blockchain, a Mastercard lança o Mastercard Pride Plaza, um espaço desenvolvido pela marca como ponto de encontro para celebrar a inclusão.

"O Mastercard Pride Plaza no metaverso é um espaço de celebração da inclusão e da diversidade. Ela possibilitará que as pessoas participem de uma experiência que não tem preço, a partir de qualquer lugar do mundo", afirma Sarah Buchwitz, Vice-Presidente de Marketing e Comunicação da Mastercard Brasil. "A valorização da comunidade LGBTQIA+ será, no metaverso, a mesma que demonstramos em todos os lugares, como parte dos pilares essenciais de nossa companhia e das nossas contribuições para a construção de um mundo mais plural", finaliza.

"Estamos muito entusiasmados que a Mastercard tenha escolhido colaborar com o Decentraland no Metaverse Pride. A Mastercard é uma marca com um histórico legítimo de apoio às vozes LGBTQIA+. É uma tremenda responsabilidade construir um espaço seguro, inclusivo e acolhedor para todos. Estamos muito satisfeitos com a experiência da Mastercard ao compreender o projeto", disse Lara Dias, Diretora da Metaverse Pride na Decentraland.

As atividades do mês no Mastercard Pride Plaza contam com a seguinte curadoria de conteúdo e entretenimento:

Conferências com formadores de opinião e ativistas LGBTQIA+ e convidados especiais;

Shows musicais surpresa;

Galeria onde os participantes podem compartilhar cartas com seus eus mais jovens;

Um carro alegórico no estilo carnaval brasileiro, onde os participantes podem tirar selfies;

Exposição de arte onde os participantes podem comprar acessórios de edição limitada em formato NFT para vestir seus avatares, incluindo criações do coletivo de arte mexicano Rainbow Lobster e da artista visual queer Orly Anan.

Anan é uma artista visual colombiana-israelense interessada no misticismo da vida cotidiana. Atualmente, ela está experimentando a interseção do ritual e da cultura popular, bem como o surrealismo antropocósmico.

"A busca final era de que maneira representar a comunidade, não da maneira mais óbvia que é o arco-íris. Eu adoraria que você sentisse que a Rainbow Collection lhe dá uma luz verde para tirar tudo de você. Evitando os rótulos de 'sou homem', 'sou mulher', 'tenho esta idade', 'pertenço a esta cultura', mas sim sair desta experiência humana", comentou Orly Anan, Artista Visual.

"Só pensei na ideia de criar algo com as máscaras, um tipo de seres que trazem muita beleza e muita comemoração. Há muita celebração representada aqui e as duas máscaras têm um espírito totalmente diferente. Uma é mais da energia feminina, mais forte, muito sedutora, brincalhona e ao mesmo tempo uma menina mais velha, ou seja, ela não tem idade. A máscara Rainbow Lobster tem a ver justamente com uma lagosta que sai de sua concha e, para crescer, tem que sair de sua zona de conforto e estar ao lado de um predador para continuar crescendo e seguir em frente. Isso não fala um pouco sobre transformação? Me parece que no final das contas é o que estamos fazendo, transformando e enchendo o mundo de cores", acrescentou a artista.

Inclusão: um compromisso continuo

A campanha Mastercard Pride na Decentraland segue as ações da empresa que denotam o compromisso da Mastercard com a inclusão, como a iniciativa True Name Card, que permite que portadores de cartões Mastercard da comunidade trans e não binária tenham cartões com os nomes com os quais se sentem verdadeiramente identificados; além da participação da rede de colaboradores LGBTQIA+ da Mastercard em paradas do orgulho nas principais cidades da América Latina.

Depois de criar seu avatar, siga os links abaixo para explorar as diferentes regiões em Decentraland nas coordenadas: -20, -111

Sobre Mastercard

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de meios de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em qualquer lugar, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a realizarem seu maior potencial. Nosso quociente de decência, ou DQ, impulsiona nossa cultura e tudo o que fazemos dentro e fora da empresa. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre, para todos, possibilidades que não têm preço. www.mastercard.com

Sobre Decentraland

Lançado em 2020, o Decentraland é um mundo social virtual alimentado pelo blockchain Ethereum e é o primeiro metaverso descentralizado. Dentro da plataforma Decentraland, os usuários podem criar, experimentar e monetizar conteúdo e aplicativos, além de socializar e participar de uma ampla variedade de eventos diários voltados para a comunidade. Decentraland é única, na medida em que é propriedade, criada e governada pelas pessoas que a utilizam todos os dias. Por meio da organização autônoma descentralizada (DAO), os usuários podem enviar propostas e até solicitar subsídios para serem votados pela comunidade.

Sobre Rainbow Lobster

Rainbow Lobster é um coletivo descentralizado de livres pensadores. Aqui criamos e produzimos arte, narrativa transmídia e ativismo de Los Angeles, Cidade do México e Decentraland. Nossa principal missão é cocriar um espaço seguro para pessoas com ideias revolucionárias, que fazem o mundo pensar duas vezes e inspiram artistas latino-americanos a fazerem parte do fenômeno da web 3.0. O Rainbow Lobster foi fundada por Sebastián Arrechedera, um renomado pensador com anos de experiência nos setores criativos e responsável pela Rainbow Collection.

