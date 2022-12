Mastercard e Riot homenageiam iniciativas de inclusão e diversidade no Prêmio CBLoL 2022

"Unknown Legends" reconhece membros que causaram impacto positivo na comunidade de League of Legends

SÃO PAULO, 6 de dezembro de 2022

Para estimular a inclusão e diversidade dentro da comunidade do jogo de League of Legends, a Mastercard, patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), homenageou os 'Unknown Legends' – membros da comunidade que se destacaram ao fazer a diferença dentro e fora do game, em uma ação criada pela WMcCann.

Placa de homenagem entregue aos premiados Crédito: Bruno Alvares, Cesar Galeão & Dayane Cruz

O reconhecimento, inédito e surpresa, tem o objetivo de ressaltar essas figuras que jogam em prol de uma comunidade mais positiva e inclusiva.A placa de homenagem foi entregue aos escolhidos durante o Prêmio CBLOL 2022, realizado no dia 30 de novembro, em São Paulo, que nomeia os melhores jogadores e técnicos da temporada.

Os homenageados da primeira edição do 'Unknown Legends' foram:

Suuhgetsu ( @Suuhgetsu ), coordenadora de Libras do CBLoL, por sua atuação na inclusão de pessoas com deficiência auditiva;

Vicky ( @Wolf_Vicky ), produtora de conteúdo e caster, por seus esforços de inclusão e combate ao racismo;

Ana ( @namariaj ) e Pedro ( @pedro.fracassi ), streamers que fazem parte da plataforma Inhouse, promovendo espaços seguros e de comportamento positivo para todos os jogadores de League of Legends.

"Diversidade e inclusão são valores fundamentais aqui na Mastercard e, além de fazerem parte do nosso DNA, trabalhamos ativamente para considerá-los em tudo o que fazemos. Por isso, criamos este momento para homenagear as pessoas lendárias que estão promovendo uma mudança importante em suas comunidades, mas que não tiveram ainda o devido reconhecimento, provando que um campeão não é apenas aquele com ótima habilidade no jogo, mas também quem busca amplificar valores como empatia, união e respeito em suas interações", afirma Sarah Buchwitz, vice-presidente de Marketing e Comunicação da Mastercard Brasil.

Durante o evento, os 'Unknown Legends' foram surpreendidos com a exibição de seus vídeos em que contam suas histórias e batalhas na criação de comunidades mais inclusivas e, em seguida, subiram ao palco para receber o reconhecimento. A homenagem também surpreendeu os espectadores do evento por fugir do formato padrão da premiação – que costuma avaliar jogadores e técnicos com base em desempenho e performance –, enaltecendo atitudes que fazem a diferença na comunidade de League of Legends.

"A Riot Games tem trabalhado continuamente para promover e inspirar na comunidade de League of Legends e dos outros jogos da empresa a inclusão, segurança e respeito a todos os jogadores e fãs de nossos games. E por isso, ter ao nosso lado parceiros que também estão determinados neste objetivo, é de extrema importância. Juntos, vamos conseguir fazer muitas melhorias até obter excelência no ambiente dos jogos eletrônicos para que todas as pessoas, independentemente de seu gênero, raça, crença e orientação sexual, se sintam representadas e à vontade ao desfrutar do entretenimento da Riot Games", declara Carlos Antunes, Líder de Esports da Riot Games no Brasil.

A Mastercard entrou no cenário gamer em 2018 e, desde então, vem promovendo diferentes ações no universo de League of Legends, como a Priceless Masks, que doou 2 milhões de refeições para as pessoas mais atingidas pela pandemia; Play For The Jungle, que buscou conscientizar os gamers sobre a importância das florestas no Dia da Amazônia; e, agora, com o manifesto a favor da diversidade e inclusão e criação do reconhecimento 'Unknown Legends". Recentemente, a Mastercard se tornou a marca mais lembrada do setor de pagamentos pela comunidade gamer, segundo a Pesquisa GameBrasil.

A seleção dos 'Unknown Legends' foi feita a partir de uma curadoria da Mastercard e Riot Games.

