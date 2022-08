Materom choisit Syncron Retail Inventory pour améliorer la prestation de services et rationaliser le commerce des pièces détachées

Un grand distributeur de pièces automobiles tire parti de Syncron Retail Inventory™ pour accroître l'efficacité et la satisfaction client de son activité de services

STOCKHOLM, 9 août 2022 /PRNewswire/ -- Syncron a annoncé aujourd'hui que le groupe Materom, grand distributeur de pièces automobiles, a choisi Syncron Retail Inventory ™ pour améliorer son expérience client tout en réduisant les coûts en favorisant l'efficacité des processus et des opérations.

En près de 25 ans d'activité, Materom s'est bâti une clientèle fidèle grâce à sa réputation de service fiable et rapide. Disposant d'un réseau de vingt entrepôts régionaux en Roumanie et faisant partie du groupe Nexus Automotive International, Materom distribue des pièces aux ateliers automobiles sur le marché local ainsi qu'à l'étranger.

« Lorsque nous avons entrepris de trouver une solution de gestion des stocks, nous avons cherché une application flexible qui nous permettrait d'accéder aux données et de prendre des décisions pertinentes en temps réel », a expliqué Claudiu Boanta, directeur des achats pour Materom. « Après avoir comparé plusieurs fournisseurs, il était clair que Syncron allait au-delà d'une solution agile et nous offrait une visibilité accrue pour accéder aux données et les analyser en temps réel, puis réagir avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes également en mesure de trouver l'équilibre optimal entre la rotation des stocks et la disponibilité des pièces, de sorte que l'acheteur individuel soit plus efficace dans son travail au quotidien. »

Avant Syncron Retail Inventory, Materom utilisait une solution d'inventaire qui rendait trop difficile l'accès et l'analyse des rapports et manquait de solides capacités de prévision. Pour s'assurer que les pièces adéquates sont disponibles à l'endroit et au moment où les clients en ont besoin, Materom a accueilli à bras ouverts l'innovation avec des partenaires, comme Syncron, pour redéfinir la façon dont ses clients sont servis.

Après une année pendant laquelle les coûts et les délais de livraison des fournisseurs ont été à la fois imprévisibles et volatils, Materom nécessite un outil de prévision intelligent qui prend automatiquement en compte des centaines de variables, pour montrer l'impact à court et long terme d'une décision d'achat sur les stocks et les niveaux de service. Syncron lui a offert les capacités de solution les plus avancées, en plus d'une expertise éprouvée pour l'obtention de résultats commerciaux pour les entreprises automobiles du marché secondaire.

« Avec plus de produits et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des clients aux attentes plus élevées que jamais, les distributeurs automobiles d'aujourd'hui évoluent dans un paysage particulièrement complexe et concurrentiel », a déclaré Anneliese Schulz, responsable des revenus pour Syncron. « Les solutions de Syncron ont été conçues pour transformer ces défis complexes en facteurs de différenciation concurrentiels et permettre à des entreprises respectées, comme Materom, de réaliser le plein potentiel de leurs activités sur le marché secondaire. Nous sommes ravis de nous associer à Materom pour accroître l'efficacité, la rentabilité et la satisfaction de la clientèle pour les années à venir. »

À propos de Materom

MATEROM est une entreprise familiale dynamique possédant près de 25 ans d'expérience. Elle se situe dans le top 3 des distributeurs de pièces automobiles avec un capital 100 % roumain. Forts de notre passion, nous agissons avec professionnalisme et excellence dans le domaine de l'importation et de l'exportation de pièces automobiles. Le groupe MATEROM comprend, outre la distribution de pièces détachées, les concessionnaires Mercedes-Benz, Opel, Skoda, Dacia, Renault, Nissan et Volkswagen. Materom fait partie de l'alliance Nexus Automotive International depuis 2015 et représente le concept NexusAuto en Roumanie. Notre mission est de contribuer au développement de la Roumanie, économiquement, spirituellement et socialement. Nous souhaitons participer activement au développement d'un environnement d'affaires sain dans notre pays, grâce à l'éthique, au professionnalisme et aux résultats obtenus.

À propos de Syncron

Syncron propulse les fabricants et distributeurs pour capitaliser sur la nouvelle économie mondiale des services. Nous améliorons la rentabilité des activités des services après-vente, optimisons le capital d'exploitation, renforçons la fidélisation des clients et permettons à nos clients de réaliser une transition réussie vers des modèles d'activité futures basée sur les services. Grâce à des investissements de pointe dans l'IA et le ML, Syncron offre le premier portefeuille de solutions de Gestion du cycle de vie des services intelligentes complètes de bout en bout, innovantes, et approuvées par les clients. Fournies par le biais de la plateforme d'expérience de service connecté (CSX) de Syncron, nos solutions comprennent l'inventaire des pièces de rechange, le prix, la disponibilité des équipements, la garantie, les contrats de services et la gestion des services sur site. Ce n'est pas un secret : les plus grandes marques font confiance à Syncron, qui est le leader mondial privé en solutions SaaS de SLM intelligentes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site syncron.com .

