Mathew Knowles présente Mathew Knowles IMPACT, un nouveau podcast sur iHeartRadio

« Avec cette émission de radio, nous voulons rapprocher les gens et faire tomber les barrières », a poursuivi M. Knowles, de son bureau de Houston. Le public cible de Mathew Knowles IMPACT est constitué des personnes de 35 à 60 ans, instruites et à prédominance féminine. Parmi les invités se trouveront des dirigeants de diverses communautés qui ont des points de vue différents. Questlove (meneur du groupe The Roots dans The Tonight Show ) et Stormy Simon (ancien président de Overstock.com ) ont déjà confirmé leur présence pour des émissions à venir.

M. Knowles jouit d'une grande réputation dans l'industrie du divertissement pour avoir lancé et fait la promotion d'artistes primés. En tant que fondateur de la Music World Entertainment Corporation, il a été producteur exécutif sur plus de 100 albums primés, platine et or dans de nombreux genres, dont la musique pop, le R&B, le gospel, la « dance music » et le country. Il a également participé à la réalisation de pistes sonores et de projets thématiques spéciaux. Il a vendu plus de 450 millions de disques dans le monde entier, y compris des œuvres mettant en vedette certains des plus grands noms de la musique, dont Chaka Khan, Earth, Wind & Fire, The O'Jays, Destiny's Child et ses filles Solange et Beyoncé, pour n'en nommer que quelques-uns.

Son œuvre cinématographique et télévisuelle comprend la production déléguée du succès numéro un du box-office Obsédée, mettant en vedette Idris Elba et Beyoncé. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le best-seller The DNA of Achievers: 10 Traits of Highly Successful Professionals. Il est professeur (il donne des cours à la Prairie View A&M University, à la University of Houston et à The Art Institute), conférencier, orateur, philanthrope et a survécu au cancer.

En tant que pionnier de la réussite des Afro-Américains dans le monde des affaires, M. Knowles comprend très bien la nécessité de soutenir la communauté en transmettant ses connaissances et est ravi de s'associer à iHeartRadio, la principale plateforme de podcasts du pays, avec Mathew Knowles IMPACT.

Mathew Knowles IMPACT est maintenant disponible à https://www.iheart.com/podcast/1119-mathew-knowles-impact-77714725/ et à https://podcasts.apple.com/ge/podcast/mathew-knowles-impact/id1547696028.

Pour en savoir plus, consultez le site http://www.mathewknowles.com.

