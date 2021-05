Matrix lançará pesquisa exclusiva durante evento CIO Brasil 2021

O evento, um dos principais do calendário de TI do ano, é uma produção da IT4CIO que acontece de maneira virtual, de 3 a 5 de junho. A pesquisa encomendada pela Matrix foi realizada pela IDC entre março e abril deste ano, com 150 tomadores de decisão de investimentos em infraestrutura de TI, de médias e grandes empresas. Tem como tema as melhores práticas para adoção de tecnologias de nuvem, oportunidades e barreiras, sempre na ótica de médias e grandes empresas nacionais.

"Médias e grandes empresas enfrentam desafios específicos na sua jornada para a nuvem: Sistemas e aplicações legadas, complexidade e volume das cargas de trabalho, e imprevisibilidade orçamentária. Organizações que atingem maior maturidade na adoção da nuvem percebem que não existe uma nuvem perfeita, e que o ideal é uma combinação delas." Comenta Alexandro Castelli, Diretor de Marketing da Matrix.

Dentre outras informações, a pesquisa aponta o grau de maturidade das empresas nacionais para utilização de tecnologias de Cloud Computing, e como uma infraestrutura de TI integrada pode oferecer vantagens estratégicas para as empresas.

Mais informações:

Sobre a Matrix:

A Matrix é uma das mais sólidas empresas de tecnologia do Brasil. Com foco em missão crítica, a companhia possui certificações de padrão mundial como TR3 / Tier III, ISO/IEC 27001 e PCI-DSS. Provê serviços de alta performance e disponibilidade em Cloud Computing, Multi Cloud e Data Center, com atendimento personalizado. A Matrix oferece total apoio a corporações em sua jornada rumo à transformação digital.

https://matrix.com.br/entre-em-contato/

Sobre a IT4CIO:

Somos uma empresa especializada no relacionamento entre pessoas, com a expertise de quem atua há muitos anos no mercado. Nossos produtos têm o objetivo de impulsionar a atualização profissional e ampliar a rede de contatos dos executivos, promovendo o intercâmbio de experiências e objetivando o desenvolvimento dos setores com os quais atuamos: TI, RH e Finanças.

https://www.it4cio.com/network/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1521303/AC.jpg

FONTE Matrix

SOURCE Matrix