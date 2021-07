Matrixport accueille les débutants en crypto-monnaies avec sa nouvelle interface client « Matrixport Lite »

La version améliorée de l'application présente un produit d'investissement unique en stablecoin à revenu fixe

SINGAPOUR, 9 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Matrixport, la plateforme de services financiers d'actifs numériques qui connaît la croissance la plus rapide en Asie avec 10 milliards de dollars d'actifs en gestion et en conservation, a présenté aujourd'hui la version « allégée » de sa nouvelle interface sur l'application Matrixport. Visant à améliorer l'expérience client de ceux qui se sont récemment lancés dans l'aventure des investissement en crypto-monnaies, le lancement de Matrixport Lite reflète l'engagement continu de l'entreprise à faciliter l'accès pour tous à la crypto-monnaie dans le cadre de son déploiement mondial.

Matrixport Lite dispose d'un tableau de bord simplifié et d'une offre de produits sélectionnés qui sont adaptés aux novices en crypto-monnaies Un guide étape par étape est également disponible dès qu'ils commencent à se servir de Matrixport Lite. Alors que de nombreuses plateformes d'actifs numériques ont réduit leurs rendements dans l'environnement actuel, Matrixport Lite offre un rendement sur USDC, USDT, BTC et ETH, et son produit à revenu fixe sur USD en stablecoins offre jusqu'à 7,5 % de rendement. Les nouveaux clients bénéficient d'un rendement annualisé de 30 % pendant une période donnée.

« Jusqu'à présent, les actifs numériques ont connu une croissance incroyable, mais comme les outils ne sont pas faciles à utiliser, de nombreux investisseurs potentiels sont laissés de côté. Avec Matrixport Lite, nous avons créé une interface utilisateur et une expérience simplifiées qui placent les besoins des clients au premier plan, de l'accessibilité aux rendements attrayants. Grâce à la conception de produits centrés sur le client, nous continuerons de nous attaquer aux points faibles actuels de la crypto-monnaie et de réduire les obstacles à l'entrée afin d'accueillir le prochain milliard d'utilisateurs. Nous avons toujours eu comme objectif de rendre la crypto-monnaie facile pour tout le monde », a expliqué Cynthia Wu, partenaire fondatrice et responsable du développement des affaires et des ventes chez Matrixport.

Matrixport continue de donner aux investisseurs les moyens de tirer le meilleur de leurs crypto-monnaies en traçant de nouvelles voies pour investir et obtenir des rendements de manière sûre et durable. Il est désormais plus facile à la nouvelle génération d'investisseurs en crypto d'explorer les avantages des actifs numériques de manière conviviale, de l'intégration transparente par virement bancaire ou carte de crédit directement en USDC à l'obtention de rendement sur une plateforme fiable et sécurisée.

À propos de Matrixport

Matrixport est la plateforme de services financiers d'actifs numériques qui connaît la croissance la plus rapide en Asie. Avec 10 milliards de dollars US d'actifs en gestion et en conservation, elle fournit des services financiers en crypto-monnaies à guichet unique avec plus de 5 milliards de dollars US en volumes d'échanges mensuels moyens. Les offres comprennent Cactus Custody™, le marché OTC, les produits à revenu fixe, les produits structurés, les prêts ainsi que la gestion d'actifs.

Basée à Singapour, Matrixport a pour mission de simplifier les choses pour tout le monde et sa devise est « Get More From Your Crypto ». La société compte plus de 220 employés au service des institutions et des clients de détail dans huit bureaux en Asie et en Europe. Elle détient diverses licences à Hong Kong, en Suisse et à Singapour.

