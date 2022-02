Matrixport führt stündlich zusammengesetztes „Yield Bearing Wallet" ein

Die Yield Bearing Wallet lässt sich nahtlos in das „Flexi Saving"-Produkt von Matrixport integrieren, so dass die Benutzer durch Hinterlegung ihrer Kryptowährungen Zinsen bekommen und jederzeit gebührenfrei abheben können. Das aktualisierte ertragsgenerierende Wallet unterstützt derzeit 19 beliebte Coins und Utility-Token, darunter SOL, DOT, LINK und DOGE. Weitere Token-Listings sind geplant.

Die Zinssätze werden stündlich verzinst, sodass Benutzer mit einer höheren prozentualen Jahresrendite („APY") belohnt werden. Die APY wird durch einen Algorithmus, der auf Nutzungsraten basiert, dynamisch proportional angepasst.

Cynthia Wu, Leiterin der Abteilung Vertrieb und Geschäftsentwicklung bei Matrixport, erklärte: „Wir erkennen, dass jeder Satoshi wichtig ist. Das „Yield Bearing Wallet" ermöglicht eine größere Kapitaleffizienz mit Krypto, das sonst in den Wallets schlummern würde, und das Erzielen von Renditen wird zudem durch eine einfache, problemlose Ein-Klick-Funktion erleichtert. Jetzt können unsere Benutzer mit ihrem Guthaben im Wallet Geld verdienen."

Die Hauptmerkmale des „Yield Bearing Wallet" von Matrixport sind:

Ein-Klick-Funktion: Automatisches Speichern aller Salden auf Flexi Saving mit nur einem Klick

Flexible Einzahlung und einfache Auszahlung: Einzahlungen und Auszahlungen jederzeit möglich

Keine Gebühren: Gebührenfreie Überweisungen in und aus Flexi Saving

Stundenweise Zinserhöhung: Die Zinsen werden nach erfolgreichem Kauf berechnet und fallen stündlich an

Offen und transparent: Daten zu Gesamtangebot, Auslastung, APY und Stromflussbilanz werden in Echtzeit veröffentlicht, sodass die Nutzer auf der Grundlage ihres Investitionsbedarfs geeignete Investitionsentscheidungen treffen können

APY proportional zur Auslastung: Je höher die Auslastung, desto höher die APY

Automatische Überweisungen: Die Überweisungen können automatisch ausgelöst werden, wenn das Wallet-Guthaben den Mindesteinzahlungsbetrag übersteigt, was die finanzielle Effizienz verbessert und wodurch auch mit ungenutzten Geldern Zinsen generiert werden können

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt .

Informationen zu Matrixport

Matrixport ist eine der am schnellsten wachsenden Finanzdienstleistungsplattformen für digitale Vermögenswerte in Asien. Mit einem verwalteten und verwahrten Vermögen von 10 Milliarden USD bietet es Krypto-Finanzdienstleistungen aus einer Hand mit einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von über 5 Milliarden USD. Das Angebot umfasst Cactus Custody™, Spot-OTC, Fixed Income, strukturierte Produkte, Kreditvergabe sowie Vermögensverwaltung.

Matrixport mit Hauptsitz in Singapur hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krypto für jedermann einfach zu machen, und sein Motto lautet „Get More From Your Crypto". Das Unternehmen verfügt über Lizenzen in Hongkong und der Schweiz und beschäftigt über 280 Mitarbeiter, die sowohl Institutionen als auch Privatkunden in Asien und Europa betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter www.matrixport.com .

