Matrixport, la plataforma líder de servicios financieros de criptomonedas de Asia, está avaluada en más de USD 1.000 millones dos años después de su fundación

SINGAPUR, 18 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Matrixport, la plataforma de servicios financieros de activos digitales de rápido crecimiento de Asia, cerró su ronda de financiamiento de Serie C con una valoración de más de USD 1.000 millones apenas dos años después de su creación. Esta ronda fue dirigida por socios de DST Global, C Ventures y K3 Ventures con otros participantes como Qiming Venture Partners, CE Innovation Capital, Tiger Global, Cachet Group, Palm Drive Capital, Foresight Ventures y A&T Capital, junto con los inversionistas anteriores Lightspeed, Polychain, Dragonfly Capital, CMT Digital e IDG Capital. La empresa emergente con sede en Singapur ha recaudado USD 129 millones hasta la fecha.

Matrixport ofrece un paquete completo de servicios financieros de criptomonedas que incluye custodia institucional, trading, préstamos, productos estructurados y gestión de activos para clientes institucionales y minoristas[1]. En marzo de 2021, la empresa tenía más de USD 10.000 millones de activos de clientes bajo gestión y custodia, y registró USD 5.000 millones en transacciones mensuales en todas las líneas de productos.

"Siempre he creído que un ecosistema de cadena de bloques abierto y sin permisos es la base de una nueva red financiera que beneficiará a gran parte de la población mundial. Como resultado, habrá cientos de billones en valor creado, almacenado y transferido en esta nueva red financiera", sostuvo Jihan Wu, cofundador y presidente de Matrixport.

Desde sus inicios en 2019, la misión de Matrixport es ser una plataforma integral de servicios financieros. Su crecimiento exponencial se ha visto impulsado por sólidas capacidades tecnológicas y ofertas de productos innovadores, como el primer producto de doble criptomoneda del mundo. La empresa ofrece un paquete integral de ofertas personalizadas para diferentes preferencias en materia de riesgo y expectativas de rendimiento.

"Somos más que una puerta de entrada a la economía de las criptomonedas. Matrixport es donde tanto los clientes institucionales como las personas encuentran fácil obtener mayores beneficios a partir de sus criptomonedas, más allá de solo realizar operaciones. Estamos impulsando continuamente más formas nuevas de invertir criptomonedas y obtener rendimientos de manera segura y sostenible. Creemos que es muy importante brindar la opción a nuestros clientes con una gama de productos innovadores de inversión con criptomonedas", comentó John Ge, cofundador y director ejecutivo de Matrixport.

Con este financiamiento, Matrixport planea seguir invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas de productos innovadores y su seguridad, a la vez que realiza optimizaciones para brindar una experiencia de usuario aún mejor. Los fondos también se utilizarán para apoyar su expansión global, así como para obtener licencias que le permitan operar en más jurisdicciones. Con la visión de la empresa de "hacer que las criptomonedas sean fáciles para todos", la implementación permitirá que más usuarios de todo el mundo adopten su plataforma de servicios financieros de criptomonedas.

"A medida que los activos digitales basados en cadena de bloques adquieren mayor adopción y aceptación, se necesitan nuevas vías para capturar el rendimiento, obtener liquidez y gestionar los activos de criptomonedas como una clase de activo emergente. Gracias a su profundo conocimiento de las finanzas tradicionales y su plena comprensión de los activos criptográficos, Matrixport está bien posicionada para responder a la creciente demanda de esta nueva área de inversión, impulsada principalmente por las generaciones más jóvenes", señaló Adrian Cheng, fundador de C Ventures y director ejecutivo de New World Group.

"Matrixport ha demostrado un enorme liderazgo intelectual como plataforma de servicios financieros de activos digitales al ser los primeros en ofrecer un conjunto bien seleccionado de ofertas de inversión innovadoras en criptomonedas. Matrixport empodera a los criptonativos, a clientes institucionales sofisticados y, lo que es igualmente importante, a la gran comunidad de usuarios principiantes que se embarcan en su viaje de inversión en criptomonedas a bordo de una plataforma sólida y confiable", afirmó MX Kuok, socio gerente de K3 Ventures.

"Como uno de los primeros inversionistas, Dragonfly se alegra de ver el curso sostenido de crecimiento e innovación que lleva Matrixport en la categoría de activos emergentes. Está bien posicionada para convertirse en una de las vías de acceso más importantes para la adopción de las criptomonedas", dijo Feng Bo, socio directivo fundador de Dragonfly Capital.

[1] Descargo de responsabilidad: Comercio minorista se refiere a los clientes en las jurisdicciones donde el suministro de productos financieros relacionados con las criptomonedas a clientes minoristas no está restringido o prohibido por la ley.

Acerca de Matrixport

Matrixport es una de las plataformas de servicios financieros de activos digitales de más rápido crecimiento en Asia. Con USD 10.000 millones en activos bajo administración y custodia, ofrece servicios financieros criptográficos integrales con más de USD 5.000 millones en volúmenes de operaciones mensuales promedio. Las ofertas incluyen Cactus Custody™, spot OTC, ingresos fijos, productos estructurados, préstamos y gestión de activos.

Matrixport, con sede en Singapur, tiene como misión hacer que las criptomonedas sean fáciles para todos y su lema es "Obtén más de tus criptomonedas" ("Get More From Your Crypto"). La empresa tiene licencias en Hong Kong y Suiza, y más de 220 empleados prestan servicios tanto a instituciones como a clientes minoristas en Asia y Europa. Para obtener más información, visita www.matrixport.com.

