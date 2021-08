Matrixport, la principale plateforme de services financiers cryptographiques en Asie, est évaluée à plus d'un milliard de dollars -- deux ans après sa fondation

Matrixport offre aux clients institutionnels et de détail une gamme complète de services financiers en crypto-monnaie, y compris la garde de crypto-monnaies, le trading, les prêts, les produits structurés et la gestion d'actifs institutionnels [1] . En date de mars 2021, l'entreprise détenait plus de 10 milliards de dollars d'actifs en gestion et en conservation de ses clients et enregistrait 5 milliards de dollars en transactions mensuelles pour toutes les gammes de produits.

« Je crois toujours qu'un écosystème de blockchain ouvert et sans autorisation est le fondement d'un nouveau réseau financier qui profitera à une grande partie de la population mondiale. En conséquence, il y aura des centaines de trillions de valeur créée, stockée et transférée sur ce nouveau réseau financier », a déclaré Jihan Wu, co-fondateur et président de Matrixport.

Depuis sa création en 2019, Matrixport a pour mission d'être une plateforme de services financiers à guichet unique. Sa croissance exponentielle a été stimulée par des capacités technologiques robustes et des offres de produits novateurs, comme le premier produit à double monnaie cryptographique au monde. L'entreprise offre une gamme complète d'offres adaptées aux différents appétits pour le risque et aux attentes en matière de rendement.

« Nous sommes plus qu'une porte d'entrée vers l'économie cryptographique. Matrixport est l'endroit où les clients institutionnels et les individus peuvent obtenir facilement plus de leur crypto-monnaie, au-delà du simple trading. Nous présentons constamment de nouvelles façons d'investir dans les crypto-monnaies et d'obtenir des rendements de façon sécurisée et durable. Nous estimons qu'il est très important de redonner le choix à nos clients avec une gamme de produits d'investissement cryptographiques innovants », a déclaré John Ge, cofondateur et directeur général de Matrixport.

Avec ce financement, Matrixport prévoit d'investir davantage dans la recherche et le développement afin d'améliorer son offre de produits innovants et sa sécurité tout en optimisant l'expérience utilisateur. Les fonds seront également utilisés pour soutenir son expansion mondiale ainsi que pour obtenir des licences d'exploitation dans un plus grand nombre de juridictions. Avec la vision de l'entreprise consistant à rendre accessible les crypto-monnaies au plus grand nombre (« Make Crypto Easy For Everyone »), le déploiement permettra à plus d'utilisateurs dans le monde entier d'adopter sa plate-forme de services financiers de crypto-monnaie.

« Au fur et à mesure que les actifs numériques basés sur la blockchain gagnent en popularité et en acceptation, de nouvelles voies sont nécessaires pour bénéficier d'un rendement, trouver des liquidités et gérer les actifs cryptographiques en tant que classe d'actifs émergente. Avec une connaissance approfondie de la finance traditionnelle et une compréhension fine des actifs cryptographiques, Matrixport est bien positionnée pour répondre à la demande croissante pour ce nouveau domaine d'investissement, portée principalement par les jeunes générations,» a déclaré Adrian Cheng, fondateur de C Ventures et PDG de New World Group.

« Matrixport a fait preuve d'un leadership remarquable en tant que plateforme de services financiers d'actifs numériques. L'entreprise a été la première à proposer une gamme bien organisée d'offres de placements cryptographiques novatrices. Matrixport permet à chacun d'investir, qu'il s'agisse de crypto-natifs, de clients institutionnels sophistiqués ou, tout aussi important, de la grande communauté d'utilisateurs débutants qui se lancent dans leur parcours d'investissement cryptographique à bord d'une plateforme robuste et fiable », a déclaré MX Kuok, associé directeur de K3 Ventures.

« En tant que premier investisseur, Dragonfly est enthousiasmée par la croissance continue et l'innovation de Matrixport dans la classe d'actifs émergente. Elle est bien placée pour devenir l'une des voies majeures pour l'adoption de crypto-monnaies », a déclaré Feng Bo, associé fondateur de Dragonfly Capital.

[1] Clause de non-responsabilité : La vente au détail désigne les clients dans les juridictions où la fourniture de produits financiers cryptographiques aux clients de détail n'est pas restreinte ou interdite par la loi.

À propos de Matrixport

Matrixport est l'une des plateformes de services financiers d'actifs numériques qui connaît la croissance la plus rapide en Asie. Avec 10 milliards de dollars US d'actifs en gestion et en conservation, elle fournit des services financiers en crypto-monnaies à guichet unique avec plus de 5 milliards de dollars US en volumes d'échanges mensuels moyens. Les offres comprennent Cactus Custody™, le marché OTC, les produits à revenu fixe, les produits structurés, les prêts ainsi que la gestion d'actifs.

Basée à Singapour, Matrixport a pour mission de simplifier la crypto-monnaie pour tout le monde et sa devise est « Get More From Your Crypto ». La société détient des licences à Hong Kong et en Suisse avec plus de 220 employés au service des institutions et des clients de détail en Asie et en Europe. Pour plus d'informations, consultez le site www.matrixport.com.

