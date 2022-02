Matrixport lance un portefeuille à rendement composé horaire

Le portefeuille à rendement s'intègre parfaitement au prod uit « Flexi Saving » de Matrixport, ce qui permet aux utilisateurs de percevoir des intérêts en déposant leurs cryptomonnaies, et en les retirant à tout moment sans frais. Le portefeuille à rendement amélioré prend actuellement en charge 19 pièces et jetons d'utilité populaires, y compris SOL, DOT, LINK et DOGE, et d'autres inscriptions de jetons sont prévues.

Les taux d'intérêt sont composés heure par heure, de sorte que les utilisateurs sont récompensés avec un rendement annuel en pourcentage (« APY ») plus élevé. L'APY est ajusté dynamiquement et proportionnellement par un algorithme basé sur les taux d'utilisation.

Cynthia Wu, responsable des ventes et du développement commercial de Matrixport, a déclaré : « Nous reconnaissons que chaque satoshi compte. Le « portefeuille à rendement » offre une plus grande rentabilité du capital pour les crypto qui resteraient sinon dormantes dans les portefeuilles ; la génération de gains est en outre facilitée grâce à une simple fonction pratique et en un clic. Maintenant, nos utilisateurs peuvent percevoir des gains avec leur solde dans le portefeuille. »

Les principales caractéristiques du portefeuille à rendement de Matrixport comprennent les suivantes :

Fonction à un seul clic : Enregistrez automatiquement tous les soldes dans Flexifort en un seul clic

Dépôt flexible et retrait facile : Dépôt et retrait à tout moment

Aucuns frais : Profitez de frais nuls lors des transferts au sein de Flexifort et vers d'autres plateformes

Intérêts composés horaires : Les intérêts sont calculés après un achat réussi et seront accumulés à l'heure.

Ouvert et transparent : Les données comme l'offre totale, l'utilisation, l'APY et le solde des flux actuels sont publiées en temps réel afin que les utilisateurs puissent prendre des décisions d'investissement appropriées en fonction de leurs besoins d'investissement.

APY proportionnelle au taux d'utilisation : Plus le taux d'utilisation est élevé, plus l'APY est élevée

Complément monétaire automatique : Une fois activés, les virements sont automatiquement déclenchés lorsque le solde du portefeuille dépasse le montant minimal du dépôt, ce qui améliore l'efficacité financière et permet aux fonds inutilisés de générer des intérêts.

Pour en savoir plus, veuillez vous référer à la fiche produit.

À propos de Matrixport

Matrixport est l'une des plateformes de services financiers d'actifs numériques à la croissance la plus rapide en Asie. Avec $10 milliards d'actifs sous gestion et en garde, elle fournit des services financiers crypto à guichet unique avec plus de $5 milliards de volumes d'échanges mensuels moyens. Les offres comprennent Cactus Custody™, le marché OTC, les produits à revenu fixe, les produits structurés, les prêts ainsi que la gestion d'actifs.

Basée à Singapour, Matrixport a pour mission de simplifier la cryptomonnaie pour tout le monde et sa devise est « Get more from your crypto ». La société détient des licences à Hong Kong et en Suisse et compte plus de 280 employés au service des institutions et des particuliers en Asie et en Europe. Pour plus d'informations, consultez le site www.matrixport.com.

