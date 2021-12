Matrixport permet d'effectuer des transactions plus intelligentes en bitcoins à des taux avantageux grâce à des offres d'« achat en dessous du marché » et de « vente au-dessus du marché », une première dans le secteur

John Ge, cofondateur et PDG de Matrixport, a déclaré : « Avec les fluctuations innées du prix du BTC, le coût d'opportunité est monnaie courante dans la crypto. Nos derniers produits s'attaquent à ce problème en permettant à nos clients de prendre une position en BTC ou de liquider à un prix supérieur à celui du marché. Notre offre est conçue pour supprimer le stress lié au timing du marché, afin que le trading de crypto devienne plus facile pour tout le monde. »

Les utilisateurs peuvent exprimer leur point de vue sur les BTC en choisissant parmi une gamme de prix d'achat cibles avec une remise avec BBM. Plus le prix d'achat sélectionné est bas et plus la durée de validité est longue, plus le taux de remise sera élevé.

Pour chaque option de prix d'achat cible, il y a trois résultats possibles :

Si le prix du BTC s'établit entre la fourchette spécifiée : 50 % du fonds de l'utilisateur sera utilisé pour acheter des BTC au prix de la limite inférieure. Les utilisateurs recevront les BTC achetés au taux réduit et 50 % du fonds retourné en USDT/USDC ;

: 50 % du fonds de l'utilisateur sera utilisé pour acheter des BTC au prix de la limite inférieure. Les utilisateurs recevront les BTC achetés au taux réduit et 50 % du fonds retourné en USDT/USDC ; Si le prix des BTC s'établit à ou sous la limite inférieure de la fourchette spécifiée : 100 % des fonds de l'utilisateur seront utilisés pour acheter des BTC au prix de la limite inférieure et les utilisateurs recevront des BTC ;

: 100 % des fonds de l'utilisateur seront utilisés pour acheter des BTC au prix de la limite inférieure et les utilisateurs recevront des BTC ; Si le prix du BTC s'établit au-dessus de la limite supérieure de la fourchette spécifiée : Les ordres sont annulés et les utilisateurs récupèrent 100 % de leurs fonds USDT/USDC

À l'inverse, il existe trois résultats similaires avec SAM, les utilisateurs ayant la possibilité de vendre leurs BTC à une prime supérieure au prix actuel du marché. Plus le prix de vente sélectionné est élevé et plus la durée de validité est longue, plus le taux de prime sera important.

Après l'introduction récente de « BTC U-Range Sniper » et de « ETH2.0 Staking Earn » , le lancement de BBM et SAM reflète l'engagement de Matrixport à lancer continuellement des produits innovants pour faciliter l'investissement des prosumers et des novices en crypto-monnaies.

À partir d'aujourd'hui, le 6 décembre 2021, les utilisateurs peuvent accéder et utiliser le produit à tout moment. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de BBM et SAM de Matrixport, veuillez vous référer à cette fiche produit .

À propos de Matrixport

Matrixport est l'une des plateformes de services financiers d'actifs numériques qui connaît la croissance la plus rapide en Asie. Avec 10 milliards de dollars américains d'actifs en gestion et en conservation, elle fournit des services financiers en cryptomonnaies uniques avec plus de 5 milliards de dollars américains en volumes d'échanges mensuels moyens. Les offres comprennent Cactus CustodyTM, le marché OTC, les produits à revenu fixe, les produits structurés, les prêts et la gestion d'actifs.

Basée à Singapour, Matrixport a pour mission de simplifier la cryptomonnaie pour tout le monde et sa devise est « Get More From Your Crypto ». La société détient des licences à Hong Kong et en Suisse avec plus de 250 employés au service des institutions et des clients de détail en Asie et en Europe. Pour plus d'informations, consultez le site www.matrixport.com .

Instagram: @matrixport

Twitter: @realMatrixport

LinkedIn: @Matrixport

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1702003/twitter_EN.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

SOURCE Matrixport