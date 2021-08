Matrixport recrute des collaborateurs expérimentés pour poursuivre son expansion mondiale

SINGAPOUR, 20 août 2021 /PRNewswire/ -- Matrixport, la plateforme de services financiers d'actifs numériques qui connaît la croissance la plus rapide en Asie, a élargi son équipe de direction avec les récentes nominations de Justin Buitendam et Omid Zadeh en tant que directeurs du développement commercial et des ventes. Le recrutement de ces cadres supérieurs s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large d'acquisition de talents visant à renforcer les capacités pour soutenir l'expansion mondiale de Matrixport.

Installé en Australie, Justin vient renforcer l'équipe de développement commercial en Asie, tandis qu'Omid dirigera la même équipe dans la région EMEA, depuis le Royaume-Uni.

Ayant occupé des postes de direction dans le domaine de la négociation et de la gestion de portefeuille dans des sociétés telles que Macquarie Bank, Transmarket Group, RKR Capital et Refco, Justin a plus de vingt ans d'expérience dans le domaine des actions dérivées. Il apporte sa riche expérience en matière de développement commercial et collaborera avec le réseau mondial de Matrixport pour définir la stratégie de développement commercial et les engagements.

Avec plus de quinze ans d'expérience dans le domaine du trading électronique et des ventes multiactifs sur le marché du change, des capitaux, des titres à revenu fixe, des contrats à terme et des dérivés d'options, Omid a occupé des postes de direction dans le domaine des ventes chez ICAP et au London Stock Exchange. Il dirigera la stratégie et l'engagement des clients institutionnels de Matrixport dans la région EMEA.

Commentant ces nominations, John Ge, cofondateur et directeur général de Matrixport, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Justin et Omid. Le renforcement de notre équipe de direction internationale est essentiel pour concrétiser notre vision d'une plateforme de choix unique pour les actifs numériques. Grâce à leur expérience combinée, ils joueront un rôle important dans l'accueil de la prochaine vague mondiale d'utilisateurs de cryptomonnaies. »

Après le succès de sa levée de fonds de série C et une valorisation à plus d'un milliard de dollars, Matrixport prévoit de poursuivre son expansion mondiale et d'obtenir des licences pour opérer dans d'autres juridictions. La croissance exponentielle de l'entreprise a été stimulée par des capacités technologiques robustes et des offres de produits novateurs, comme le premier produit à double monnaie cryptographique au monde.

Plus récemment, Matrixport a lancé son interface en version « Lite » sur l'application Matrixport. Celle-ci a pour but d'améliorer l'expérience client pour ceux qui se sont récemment lancés dans l'investissement en cryptomonnaie.

À propos de Matrixport

Matrixport est la plateforme de services financiers d'actifs numériques qui connaît la croissance la plus rapide en Asie. Avec 10 milliards de dollars US d'actifs en gestion et en conservation, elle fournit des services financiers en cryptomonnaies à guichet unique avec plus de 5 milliards de dollars US en volumes d'échanges mensuels. Les offres comprennent Cactus CustodyTM, le marché OTC, les produits à revenu fixe, les produits structurés, les prêts et la gestion d'actifs.

Basée à Singapour, Matrixport a pour mission de simplifier la cryptomonnaie pour tout le monde et sa devise est « Get more from your crypto ». La société détient des licences à Hong Kong et en Suisse avec plus de 220 employés au service des institutions et des clients de détail en Asie et en Europe. Pour plus d'informations, consultez le site www.matrixport.com

SOURCE Matrixport