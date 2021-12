Matrixport verbetert slimme handelsfuncties op zijn platform met de lancering van geautomatiseerde Grid Trading-service

Cynthia Wu, hoofd van Sales and Business Development, Matrixport zegt: "Grid trading is een gevestigde handelsstrategie die relevant is voor markten die zich in een constante periode bevinden. Samen met andere beleggingsinstrumenten, waaronder Auto Invest, onderstreept ons nieuwe aanbod voor geautomatiseerde netwerkhandel onze inzet om ons platform te verbeteren om het voor onze gebruikers voortdurend gemakkelijk te maken om meer uit hun crypto te halen."

Vanaf 20 december hebben gebruikers toegang tot de Grid Trading Bot op de Matrixport-App. Ter illustratie, na het selecteren van een beleggingspaar onder de beleggingspagina, kunnen gebruikers hun Grid trading Bot in een eenvoudig vierstappenproces op maat maken:

Stel het handelsscenario in, wat de boven- en ondergrens is van de activaprijs voor de Grid trading Bot om koop- en verkooporders te plaatsen. Als BTC/USDT bijvoorbeeld wordt ingesteld binnen een rasterprijs van 60.000 tot 70.000 dollar , en de huidige prijs van Bitcoin is 50.000 dollar , zal het raster tijdelijk stoppen met het openen van posities. Dit komt omdat de prijs lager is dan het geselecteerde assortiment. De orderplaatsing gaat door wanneer de prijs binnen het ingestelde bereik terugkomt; Vul het gewenste aantal rasters in, met andere woorden het aantal openstaande posities op een bepaald moment, en Stel een bedrag voor de toewijzing van investeringen in Selecteer "grid pending order"-modus, "grid pending"-opdrachten worden onderverdeeld in twee modi, een geometrisch raster en een rekenkundig raster. Een rekenkundig raster betekent dat het prijsverschil tussen elk raster gelijk is. Een geometrisch raster betekent dat de toename tussen elk raster gelijk is.

Over Matrixport

Matrixport is een van Azië's snelst groeiende financiële dienstenplatforms voor digitale activa. Het bedrijf, dat $ 10 miljard aan activa beheert en in bewaring heeft, biedt one-stop crypto-dienstverlening met een gemiddeld maandelijks transactievolume van meer dan $ 5 miljard. Het productaanbod omvat Cactus Custody™, spot OTC, vast inkomen, gestructureerde producten, leningen en activabeheer.

Met het hoofdkantoor in Singapore, is het Matrixport's missie om crypto gemakkelijk te maken voor iedereen, met als motto: "Haal meer uit je crypto". Het bedrijf heeft licenties in Hong Kong en Zwitserland, met meer dan 250 medewerkers die zowel instituten als particuliere beleggers in Azië en Europa bedienen. Ga voor meer informatie naar www.matrixport.com.

