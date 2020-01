MATRO GBJ a remporté le prix annuel de conception de joaillerie Verse aux prix BAZZAR Jewelry de 2019

BEIJING, 7 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Le prix et la soirée de la joaillerie BAZZAR Jewelry de 2019, basés sur le thème du « style néo chinois », où Matro GBJ a remporté le « prix annuel de conception de joaillerie Verse », ont pris fin le 16 décembre. Le banquet de bijoux, de musique, de danse a attiré les plus grandes marques de bijoux locales et internationales et plus de 100 membres des élites médiatiques et sociales, dont des stars populaires et des artistes célèbres. BAZZAR Jewelry, le premier et meilleur magazine de bijoux et de mode en Chine, est connu comme « l'autorité en matière de collection de bijoux professionnels ». Des stars et des célébrités ont participé à la nuit et ont assisté à cet « Oscar du bijou ».