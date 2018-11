MATRO GBJ Boutique bei der CIIE: die professionelle Lieferketten-Plattform für internationale Schmuckmarken

SHANGHAI, 20. November 2018 /PRNewswire/ -- Die erste China International Import Expo (CIIE) hatte am 5. November ihren Auftakt in Shanghai mit der Botschaft, dass China weiterhin seine wirtschaftliche Öffnung pflegt, den Importprozess vereinfacht, die Importkosten reduziert und die Entwicklung des grenzübergreifenden E-Commerce fördert. MATRO GBJ, der Pionier des Bonded Import Jewelry Trading Mode, beteiligte sich an der Ausstellung mit 15 Schmuckmarken, darunter JYE, EFFY, Annamaria Cammilli etc.

Auswahl von Spitzenschmuck im Rahmen des Bonded Import Jewelry Trading Mode