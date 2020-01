MATRO GBJ wurde auf den „2019 BAZZAR Jewelry Awards" mit dem „Annual Verse Jewelry Design Award" ausgezeichnet

PEKING, 7. Januar 2020 /PRNewswire/ -- Am 16. Dezember ging unter dem Motto „Neo Chinese Style" (neuchinesischer Stil) die Veranstaltung „2019 BAZZAR Jewelry Award and Jewelry Night" (BAZZAR Jewelry-Preisverleihung und -Schmucknacht 2019) zu Ende. Bei der Veranstaltung wurde Matro GBJ mit dem „Annual Verse Jewelry Design Award" (Jahrespreis für lyrisches Schmuckdesign) ausgezeichnet. Die Kombination aus Schmuck, Musik und Tanz zog führende Schmuckmarken aus dem In- und Ausland, beliebte Stars und berühmte Künstler, über 100 Medien und gesellschaftliche Eliten an. „BAZZAR Jewelry", das erste und beste Schmuck- und Modemagazin in China, gilt als „die Autorität im Bereich professionelle Schmuckkollektionen". Stars und Prominente nahmen an der Nacht teil und konnten diese „Oscar-Präsentation des Schmucksegments" miterleben.