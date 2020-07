Matterport lance Matterport Capture Services™, solution mondiale permettant aux grands groupes immobilier de planifier leurs captures 3D

Cushman & Wakefield, Colliers International, JLL et Engel & Völkers Americas ont déjà adopté ce service

SUNNYVALE, Californie, 1 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Matterport, le leader mondial de la capture de données spatiales, est heureux d'annoncer ce jour le lancement de Matterport Capture Services™, une solution destinée aux entreprises souhaitant organiser la capture 3D d'une propriété en vue de la création de jumeaux numériques.

Matterport Capture Services™ permet en effet de programmer en quelques clics sur le site de Matterport la venue d'un technicien de confiance et spécialiste des caméras Matterport Pro2. Les techniciens agréés par Matterport sont disponibles à travers les principales villes des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de France, d'Allemagne, d'Espagne et en Suisse. Le niveau de service est constant et le prix standardisé.

Les techniciens remettront aux courtiers et agents immobiliers qui les ont missionnés un jumeau numérique immersif et 3D des propriétés scannées, permettant à ces derniers de promouvoir immédiatement le bien via de multiples canaux (par exemple sur leur site internet, par email ou encore sur les réseaux sociaux). Ce faisant, ils pourront ainsi faire grimper de manière exponentielle les possibilités de visites prospectives et accélérer le processus décisionnel. En effet, les utilisateurs et acheteurs potentiels peuvent visionner le bien quel que soit le lieu où il se trouvent et à tout moment de la journée. Ils peuvent également obtenir un aperçu du bien dans sa globalité grâce à la vue en « Maison de poupée » et prendre de mesures (sols, hauteurs de plafond, taille du mobilier, etc.) afin d'évaluer si l'espace correspond à leurs besoins.

Brendan Dowdle, directeur général de Matterport Capture Services™, déclare : « A l'ère des restrictions en matière de déplacements et de la distanciation sociale, les entreprises du monde entier constatent la forte valeur ajoutée des technologies Matterport en matière de promotion de biens immobiliers et d'aide à l'aménagement des espaces de travail dans la perspective d'un retour des collaborateurs. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir mettre à disposition de nos clients, grands groupes internationaux de l'immobilier, un écosystème de professionnels implantés localement et prêts à créer des jumeaux numériques de la plus haute qualité. »

Plusieurs grands groupes mondiaux regroupant des milliers de courtiers et d'agents sont d'ores et déjà partenaires de Matterport : Cushman & Wakefield, Colliers International, JLL et Engel & Völkers Americas.

Adam Stanley, CIO et CDO chez Cushman & Wakefield, confie : « Nos clients comptent de plus en plus sur nous pour leur fournir des données et des informations qui les aideront à prendre des décisions et à résoudre des problèmes commerciaux complexes. Cette collaboration est un exemple parfait de la manière dont nous faisons évoluer le processus immobilier en faveur des propriétaires et de la manière dont nous permettons à nos professionnels de fournir un service exceptionnel grâce à une solution virtuelle, impérative dans l'environnement actuel. »

Découvrez ici un jumeau numérique Matterport réalisé pour Cushman & Wakefield : https://my.matterport.com/show/?m=6cMmJFW11Sc

Jeff Eckert, directeur Agence chez JLL, ajoute : « Nous avons toujours investi dans la technologie la plus innovante pour mettre en valeur des espaces incroyables pour nos clients, et maintenant nous l'utilisons pour les aider à naviguer au sein d'espaces commerciaux et à planifier le nouveau monde du travail, non seulement grâce à COVID-19, mais aussi en raison des priorités changeantes et de l'évolution constante des méthodes commerciales. Grâce à Matterport, nous sommes en mesure de continuer à dialoguer avec nos locataires potentiels et de mener à bien nos activités rapidement et efficacement, quel que soit l'endroit où ils se trouvent et le fuseau horaire. L'intégration de cette technologie nous permet de fournir l'expérience de haut niveau que les clients attendent lorsqu'ils nous engagent. »

Découvrez ici un jumeau numérique Matterport réalisé pour JLL : https://my.matterport.com/show/?m=YB2yYCTjNMK&brand=0

Pour en savoir plus sur Matterport Capture Services, consultez le site : https://matterport.com/capture-services

À propos de Matterport

Matterport est leader sur le marché de la capture 3D et des données spatiales. Sa mission est de numériser et indexer le monde bâti, tout en faisant évoluer la manière dont les utilisateurs interagissent avec les lieux qu'ils habitent et explorent. La plateforme de données 3D tout-en-un de Matterport permet à quiconque de transformer un espace physique en un jumeau numérique immersif, et de le partager avec d'autres pour créer du lien et collaborer en 3D. En dix ans, les clients du groupe (Redfin, HH Angus, Sotheby's, Arup et Marriott, entre autres) ont capturé des milliards de mètres carrés dans plus de 80 pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site matterport.com pour parcourir la galerie de jumeaux numériques ou encore explorer une collection mondiale d'espaces en 3D Destination : Everywhere.

Contact presse

FTI Consulting

Mathilde Jean / Léa Truchetto

01 40 08 45 48

[email protected]

