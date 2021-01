Mauvais week-end pour les bookmakers illégaux, alors que les paris en ligne légaux atteignent des sommets aux États-Unis

Faits marquants :

- Le Michigan s'impose rapidement comme l'État le plus actif en matière de paris sportifs légaux dès son premier week-end, grâce à des données de transaction géolocalisées

- La Virginie et le Michigan ont ajouté ensemble plus de 400.000 nouveaux comptes lors de leur premier week-end

- Les paris en ligne légaux sont désormais accessibles à 70 millions d'adultes dans 17 États et offrent des mesures de jeu responsable, des mesures de protection des consommateurs et des recettes fiscales

- Sept États de plus qu'il y a un an ont aujourd'hui accès aux paris légaux

LAS VEGAS, 25 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Des volumes records ont été enregistrés le week-end dernier pour les jeux et paris sportifs en ligne légaux aux États-Unis. Cela indique que les consommateurs américains favorisent l'industrie américaine réglementée et se détournent des activités de bookmaker offshore illégales et non protégées du passé. Cela signifie également que des revenus qui étaient autrefois destinés au marché illégal, restent maintenant dans les communautés où vivent ces parieurs.

Selon les données de GeoComply, le week-end du championnat de la conférence de la NFL de cette année a vu plus de 30 millions de transactions* géolocalisées enregistrées dans 17 États américains de paris en ligne (dont le district de Columbia), soit une augmentation de 260% par rapport au même week-end en 2020. GeoComply est le principal fournisseur de la technologie de conformité de géolocalisation utilisée par l'industrie des jeux en ligne pour vérifier la localisation des parieurs.

Deux nouveaux États, le Michigan et la Virginie, ont lancé des opérations légales juste à temps pour les jeux du week-end. Rien que sur ces marchés, 7,5 millions de transactions ont été effectuées à partir de plus de 400.000 comptes, soit 25% du volume total du marché américain. L'ajout du Michigan et de la Virginie a permis de réaliser un nombre record de transactions* au cours d'un week-end marqué par un calendrier chargé d'événements sportifs.

"Des centaines de milliers de personnes dans le Michigan et en Virginie ont placé des paris légaux en ligne pour la première fois le week-end dernier", a déclaré Seth Palansky, vice-président de la responsabilité sociale des entreprises chez Conscious Gaming. "Cela démontre que les Américains vont abandonner les sites web illégaux et le bookmaker du coin de la rue pour faire confiance à des entreprises qui sont responsables, qui offrent une protection solide aux consommateurs et qui prennent des mesures pour un jeu responsable."

De plus, l'argent des contribuables qui était auparavant siphonné par les opérateurs de jeux illégaux reste maintenant aux États-Unis, ce qui profite aux gouvernements des États et aux contribuables et crée de la croissance économique. En 2020, les jeux en ligne légaux aux États-Unis ont généré des centaines de millions de dollars de recettes fiscales pour les États à court d'argent.

Alors que de plus en plus d'États cherchent à légaliser et à réglementer diverses formes de jeux d'argent et de paris sportifs sur Internet, Conscious Gaming, une association indépendante à but non lucratif créée par GeoComply, s'engage en faveur des innovations technologiques qui protègent les consommateurs, renforcent les programmes de jeu responsable et rendent les programmes d'auto-exclusion efficaces et universels.

"À mesure que le secteur se développe, il est important qu'il reste fermement engagé à protéger les parieurs à problèmes et à mettre en place des processus supplémentaires pour garantir que la croissance puisse être gérée de manière efficace et responsable," a ajouté M. Palansky.

Conscious Gaming a créé PlayPause , un répertoire multiétatique novateur permettant aux consommateurs de s'auto-exclure des paris en ligne. Il permet également d'ajouter facilement à la base de données d'autres personnes interdites de jeu (athlètes, entraîneurs, employés, etc.) et de les exclure des paris. PlayPause vise à mieux protéger les consommateurs, à briser les cloisonnements et à encourager l'échange d'informations entre les autorités de régulation des États, les opérateurs et les ligues sportives. PlayPause empêche les joueurs vulnérables ou les personnes interdites de jeu de parier, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et non plus seulement à l'intérieur des frontières de leur état actuel, comme c'est le cas actuellement.

*les données comprennent les transactions de géolocalisation GeoComply des jeux et paris sportifs en ligne réglementés aux États-Unis dans les États suivants : CO, D.C., DE, IA, IL, IN, MI, MT, NV, NH, NJ, OR, PA, RI, TN, VA et WV.

Une image accompagnant ce communiqué de presse se trouve ici : http://bit.ly/US-Legal-Online-Betting

À propos de Conscious Gaming

Conscious Gaming est une organisation philanthropique qui s'engage à utiliser des technologies avancées pour propulser des initiatives de responsabilité sociale. La mission de Conscious Gaming est de tirer parti des technologies et des connaissances avancées afin de renforcer la responsabilité sociale des entreprises au sein de nos communautés et de celles de nos partenaires. Nous travaillons avec les opérateurs de jeux, les régulateurs, les groupes de défense du jeu responsable, les universitaires et les professionnels du traitement afin de mieux protéger les consommateurs et de renforcer le jeu responsable. Pour plus d'informations sur Conscious Gaming, consultez : www.consciousgaming.org

SOURCE Conscious Gaming