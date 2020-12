Maxeon Solar Technologies accueille Mark Babcock en tant que directeur des recettes

Relevant du PDG Jeff Waters, Babcock sera responsable de tous les processus générateurs de revenus, de l'accélération de la stratégie d'expansion et de la croissance internationale de l'entreprise, et de la fourniture de la meilleure expérience aux partenaires d'installation, aux distributeurs et aux clients dans le monde entier. Il sera également chargé d'identifier de nouvelles opportunités de revenus et de développer de nouveaux marchés pour l'entreprise. Dans son rôle, Babcock dirigera toutes les fonctions de prospection du marché et de mise sur le marché.

« Nous sommes heureux d'ajouter un vétéran de l'industrie du calibre de Mark à notre talentueuse équipe de direction », a déclaré Jeff Waters, PDG de Maxeon Solar Technologies. « Mark apporte une vaste expérience de la gestion d'équipes internationales très performantes et de la mise en place de canaux de vente pour favoriser une croissance durable. Ces compétences éprouvées et sa connaissance approfondie de l'industrie solaire aideront Maxeon à poursuivre notre trajectoire de croissance mondiale en aval. »

La carrière de Babcock dans le domaine de la gestion s'étend sur plus de deux décennies, avec 15 ans d'expérience au niveau de vice-président. Avant de rejoindre Maxeon Solar Technologies, il était associé directeur d'Eurogility, une société de conseil en entrée sur le marché. Auparavant, Babcock a occupé des postes de direction dans les entreprises de production solaire distribuée de Flex, SunEdison et SunPower, avec des responsabilités régionales et internationales. Il a également occupé des postes de direction chez Carrier Corporation et United Technologies Fire and Security. Babcock a commencé sa carrière à la NationsBank (aujourd'hui Bank of America).

« Je suis ravi de rejoindre Maxeon à ce stade crucial de son évolution en tant que société indépendante, et de travailler avec une équipe aussi passionnée pour mettre en œuvre notre stratégie de développement de l'entreprise, qui existe dans plus de 100 pays, tout en nous développant sur de nouveaux marchés à fort potentiel », a commenté M. Babcock. « Je me réjouis de contribuer à la réalisation de l'objectif impérieux de Maxeon en permettant à nos clients du monde entier d'être les moteurs d'un changement positif. »

Cette nomination intervient à un moment de croissance et d'expansion pour Maxeon. En août, la société est devenue une entité publique indépendante, se séparant de SunPower Corporation et étant cotée au NASDAQ. Babcock rejoindra l'équipe de Maxeon, qui ne cesse de s'agrandir, à son siège de Singapour.

Avec l'arrivée de Mark Babcock dans la société, Jim Dawe, vice-président des ventes et du marketing mondial de SunPower Corporation, transférera ses responsabilités à Mark pendant le reste de l'année.

Pour en savoir plus sur l'équipe dirigeante complète du Maxeon, cliquez ici.

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) stimule le changement positif (comme l'annonce son slogan « Powering Positive Change™ »). Basée à Singapour, Maxeon conçoit, fabrique et vend des panneaux solaires de marque SunPower® dans plus de 100 pays, exploitant la marque SunPower dans le monde entier, sauf aux États-Unis et au Canada. L'entreprise est le leader de l'innovation solaire avec plus de 900 brevets et deux gammes de panneaux solaires d'excellente qualité. Présents en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe et au Mexique, les produits Maxeon couvrent les marchés mondiaux des toitures et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1 100 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier dans la fabrication de produits solaires durables, Maxeon s'appuie sur 35 ans d'expérience dans le secteur solaire et collectionne les nombreuses récompenses pour sa technologie. Pour en savoir plus sur la façon dont Maxeon stimule le changement positif (en droite ligne avec son slogan « Powering Positive Change™ »), consultez le site www.maxeon.com, sur LinkedIn et sur Twitter @maxeonsolar.

