Maxeon Solar Technologies dépose plainte contre Canadian Solar au Japon

SINGAPOUR, le 29 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), un leader mondial de l'innovation solaire, a annoncé aujourd'hui avoir déposé une plainte pour une violation de brevet contre Canadian Solar Japan K.K., devant la Cour de district de Tokyo, au Japon.

La plainte prétend que Canadian Solar Japan viole le brevet japonais n°JP6642841B2 (« Shingled Solar Cell Module ») de Maxeon couvrant la technologie brevetée et fondamentale de panneaux solaires à bardeaux utilisée pour déployer les panneaux solaires conçus, fabriqués et vendus par Maxeon sous la marque « SunPower Performance ». Canadian Solar Japan est une filiale à part entière de Canadian Solar Inc., dont le siège social est au Canada. La filiale possède des sites de production en Chine et en Asie du Sud-Est.

Les panneaux de cellules solaires en bardeaux sont généralement fabriqués en séparant les cellules solaires en bandes de cellules solaires plus petites et en reliant ensuite les bandes de cellules solaires issues de ce processus pour les agencer en chevauchement. Il en résulte un panneau plus puissant et plus efficace, avec une fiabilité et une durabilité accrues par rapport aux panneaux traditionnels.

L'architecture et les procédés de fabrication des panneaux Performance ont été mis au point par Cogenra Solar, basée dans la Silicon Valley, une startup qui a été rachetée par SunPower Corporation en 2015. Lors de la scission ultérieure de Maxeon Solar Technologies, Maxeon a conservé l'utilisation de la marque SunPower sur les plus de 100 marchés que la société dessert. Maxeon produit ses panneaux solaires SunPower Performance en Chine, dans l'usine de Huansheng Photovoltaic (Jiangsu) Co., Ltd., sa coentreprise formée avec Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. Avec plus de 3 gigawatts déployés dans plus de 60 pays à ce jour, les panneaux Performance sont la technologie de panneaux à cellules solaires en bardeaux la plus déployée dans l'industrie.

« Nous avons bâti notre entreprise sur 35 ans d'innovation pionnière dans le solaire. La propriété intellectuelle à l'origine de notre technologie de cellules solaires en bardeaux a été développée grâce à nos talentueuses équipes de conception et d'ingénierie, et elle est le résultat d'un investissement significatif », a rappelé Jeff Waters, PDG de Maxeon Solar Technologies. « La technologie Performance qui en est issue surpasse les panneaux conventionnels en termes d'efficacité, de puissance, de fiabilité et d'esthétique.

L'innovation qui est à l'origine des panneaux Performance est protégée par un portefeuille international de plus de 150 brevets et demandes de brevets couvrant la conception des cellules et des panneaux solaires en bardeaux, ainsi que les principaux outils et procédés de fabrication.

« Nous sommes très attachés à l'importance du respect de nos droits de propriété intellectuelle, et considérons notre propriété intellectuelle comme un atout commercial essentiel », a ajouté Lindsey Wiedmann, Directrice juridique de Maxeon. « Le portefeuille de brevets de Maxeon, qui comptabilise maintenant plus de 900 unités, contribue à protéger les nombreuses avancées techniques que nous avons réalisées au fil des ans et qui nous ont permis d'occuper une position de premier plan dans l'industrie solaire », a poursuivi M. Wiedmann. « Nous devons protéger vigoureusement ces précieux actifs, et cette action en justice contre Canadian Solar est une étape nécessaire pour empêcher l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle. Le respect des droits de propriété intellectuelle est essentiel pour encourager l'innovation et pour le développement continu et ordonné de l'industrie solaire ».

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ : MAXN) est source d'un changement positif (Powering Positive Change™). Basée à Singapour, Maxeon conçoit et vend des panneaux solaires de la marque SunPower® dans plus de 100 pays, et est le leader de l'innovation solaire avec plus de 900 brevets et deux gammes de panneaux solaires les meilleures de leur catégorie. Présents en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe et au Mexique, les produits Maxeon couvrent les marchés mondiaux des toitures et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1 100 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier dans la fabrication de produits solaires durables, Maxeon s'appuie sur 35 ans d'expérience dans le secteur solaire et sur de nombreuses récompenses pour sa technologie.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant nos plans futurs et nos domaines d'intérêt, notre positionnement et nos plans d'activité en vue d'une réussite future, et notre positionnement pour faire respecter les droits de brevet. Ces déclarations prospectives reposent sur nos hypothèses, attentes et convictions actuelles et impliquent des risques et des incertitudes substantiels qui peuvent faire que les résultats, les performances ou les réalisations diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives. Une analyse détaillée de ces facteurs et des autres risques qui affectent notre activité est incluse dans les documents que nous déposons de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris nos rapports les plus récents sur les formulaires 10-K et 10-Q, en particulier sous la rubrique « Facteurs de risque ». Des copies de ces documents sont disponibles en ligne auprès de la SEC ou dans la section SEC Filings de notre site Web Investor Relations à l'adresse www.maxeon.com/investor-relations . Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont fondées sur les informations dont nous disposons actuellement et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs.

© 2020 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Tous droits réservés. MAXEON est une marque déposée de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Consultez la page maxeon.com/trademarks pour plus d'informations.

