Maxeon Solar Technologies lanza el SunPower Advantage Installer Program

La nueva iniciativa ayuda a los instaladores solares a mantenerse a la vanguardia de la tecnología y la innovación, haciendo crecer su negocio a través de la educación especializada y apoyando el despliegue de soluciones solares de primer nivel.

El SunPower Advantage Installer Program incluye:

Formación especializada - Los módulos educativos se entregarán a través de una plataforma virtual para garantizar que los instaladores profesionales puedan capitalizar los más altos estándares de la marca SunPower y la experiencia en instalación para construir nuevos negocios;

Conocimiento experto – Una distribución regular de las últimas noticias, tecnología y nuevos conocimientos de productos permitirá a los instaladores mantenerse actualizados y listos para aprovechar la evolución del mercado;

Programa de Reembolso Laboral – Los Instaladores de SunPower Advantage que califiquen serán elegibles para nuestro Programa de Reembolso Laboral, que ofrece un pago de reembolso para compensar una parte de los costes de servicio/mano de obra incurridos por el instalador durante los reemplazos de paneles bajo garantía;

El mejor sistema de recompensas de su clase: cada vez que los instaladores registran sus módulos comprados a través de una aplicación de escaneo, obtienen puntos que se acreditan en su cuenta, que se pueden canjear por artículos en el catálogo de recompensas de SunPower Advantage Installer.

Al completar los módulos educativos especializados, los instaladores son evaluados en función de sus conocimientos técnicos y competencia, con puntuaciones de aprobación que los califican para mostrar con orgullo la insignia SunPower Advantage Installer.

"El SunPower Advantage Installer Program mejorará la ya superior experiencia del cliente y las instalaciones de última generación que nuestros instaladores proporcionan día tras día. Una red de instaladores altamente capacitados, cualificados y expertos es una clave para la tranquilidad del cliente".

El SunPower Advantage Installer Program es gratis para los instaladores. Más detalles están disponibles aquí o en el sitio web de SunPower Advantage Program.

Acerca de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN) está Powering Positive Change™. Con sede en Singapur, Maxeon diseña y vende paneles solares de marca SunPower® en más de 100 países y es el líder en innovación solar con acceso a más de 900 patentes y dos líneas de productos de paneles solares de primera clase. Con operaciones en África, Asia, Oceanía, Europa y México, los productos Maxeon abarcan los mercados mundiales de instalaciones de tejados y plantas de energía solar a través de una red de más de 1.100 socios y distribuidores de confianza. Pionero en la fabricación solar sostenible, Maxeon aprovecha una historia de 35 años en la industria solar y numerosos premios por su tecnología. Para obtener más información sobre cómo Maxeon está Powering Positive Change™ visite www.maxeon.com, en LinkedIn y en Twitter @maxeonsolar .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, incluyendo, pero no limitado a, declaraciones relativas a: (a) nuestros planes y expectativas para nuestros productos y productos planificados, incluyendo el momento y alcance de los lanzamientos y lanzamientos planificados, y la demanda prevista; (b) nuestras expectativas con respecto a nuestra industria y factores de mercado, incluyendo la demanda y el volumen previstos; (c) nuestras expectativas y planes para la estrategia a corto y largo plazo, incluyendo nuestras áreas de enfoque e inversión previstas, expansión del mercado, enfoque de productos y tecnología, y crecimiento y rentabilidad proyectados. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestros supuestos, expectativas y creencias actuales e implican riesgos e incertidumbres sustanciales que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o el logro difieran materialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Una discusión detallada de estos factores y otros riesgos que afectan a nuestro negocio se incluye en las presentaciones que hacemos con la SEC de vez en cuando, incluyendo nuestro Formulario 20-F, que fue declarado efectivo por la SEC el 4 de agosto de 2020, particularmente bajo el título "Punto 3.D. Factores de Riesgo." Las copias de estas presentaciones están disponibles en línea en la SEC o en la sección Financials & Filings de nuestro sitio web de Relaciones con Inversores en www.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Todas las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa se basan en la información que tenemos a nuestra disposición actualmente, y no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas a la luz de nueva información o eventos futuros.

© 2020 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Todos los derechos reservados. MAXEON es una marca registrada de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Para más información, visite www.maxeon.com/trademarks .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1323151/Maxeon_Solar_Technologies_SunPower_Advantage_Program.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpg

Related Links

www.maxeon.com



SOURCE Maxeon Solar Technologies