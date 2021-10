Maxeon Solar Technologies s'associe à Reenpro pour apporter des solutions solaires de pointe dans la région de la Baltique

Le partenariat vise à mener les pays baltes vers un avenir plus vert

SINGAPOUR, 14 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), un leader mondial de l'innovation et des canaux solaires, annonce aujourd'hui avoir choisi Reenpro comme premier distributeur local en Lituanie et en Lettonie. Ce partenariat fait suite au succès de la collaboration initiale de Reenpro avec Maxeon en tant que partenaire d'installation autorisé. Dans le cadre du nouvel accord de distribution, Reenpro vendra des modules de marque SunPower, y compris les nouveaux modules AC, de Maxeon Solar Technologies pour une base croissante d'installateurs résidentiels et commerciaux, renforçant ainsi la présence de Maxeon dans la région de la Baltique.

Reenpro, dont le siège social se trouve à Vilnius, a été fondée en 2009. Première entreprise lituanienne de projets solaires photovoltaïques, elle construit la première usine photovoltaïque du pays. Reenpro fait partie du groupe Marisa, qui a plus de 25 ans d'expérience dans la fabrication et la distribution de verre. Ces dernières années, Reenpro a connu une croissance impressionnante et prévoit de finir l'année 2021 avec plus de 5 MW de projets.

« Nous sommes ravis de ce partenariat et nous sommes impatients d'aider Maxeon à élargir sa quête de changement positif (illustrée par son slogan Powering Positive Change) dans les pays baltes », a déclaré Danis Jarušas, PDG de Reenpro. « La Lituanie est l'un des pionniers de la région en matière d'énergie solaire, mais la Lettonie rattrape rapidement son retard. Les gouvernements locaux investissent non seulement dans le développement du secteur de l'énergie verte du pays, mais également dans la création d'un réseau d'infrastructures durables qui contribuera à assurer l'utilisation efficace de l'électricité à partir de sources renouvelables. Les panneaux SunPower de Maxeon Solar Technologies sont de premier ordre, et leur fiabilité éprouvée et leurs performances supérieures seront essentielles pour ouvrir la voie à des clients commerciaux et résidentiels qui mèneront les pays baltes vers un avenir plus vert. »

Pour leurs projets de production distribuée (DG), Reenpro utilise les panneaux solaires de Maxeon, conçus avec des matériaux innovants et pensés pour répondre aux besoins énergétiques du client, quel qu'il soit. Les solutions solaires de Maxeon garantissent une efficacité élevée, une fiabilité accrue et une production d'énergie supérieure, et offrent en outre de meilleures performances d'ombrage. Avec des précipitations abondantes, une plage de températures saisonnières soumise à des changements drastiques, un temps nuageux prédominant, un environnement fortement poussiéreux, des vents forts et une salinité élevée des mers, le temps balte met tout panneau solaire à l'épreuve. Dans un tel climat, la durabilité et la résistance éprouvées des panneaux solaires Maxeon garantissent des performances supérieures.

« Reenpro est le partenaire idéal pour développer nos activités dans les pays baltes », a déclaré Vincent Maurice, directeur général de l'unité commerciale DG EMEA chez Maxeon Solar Technologies. « Ce qui est particulièrement intéressant dans ce partenariat, c'est qu'il démontre l'importance de la qualité de nos panneaux pour ouvrir de nouveaux marchés, dans lesquels, traditionnellement, les professionnels du secteur de l'énergie solaire rencontraient de fortes résistances et difficultés d'implantation. L'énergie solaire a un rôle clé à jouer dans le futur système énergétique et nous croyons que ce partenariat nous aidera à bâtir notre marque et à apporter notre technologie solaire de pointe à de plus en plus de clients dans les marchés de consommation et industriels à travers l'Europe. »

Cliquez ici pour en savoir plus sur la croissance des affaires internationales de Maxeon.

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) stimule le changement positif (comme l'annonce son slogan « Powering Positive Change™ »). Basée à Singapour, Maxeon conçoit et fabrique des panneaux solaires de marque Maxeon® et SunPower®, et mène des opérations de vente dans plus de 100 pays, opérant sous la marque SunPower dans certains pays en dehors des États-Unis. La société est un chef de file de l'innovation dans le domaine de l'énergie solaire, avec plus de 1 000 brevets et deux gammes de panneaux solaires de premier ordre. Les produits Maxeon couvrent les marchés mondiaux des toitures et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1 200 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier dans la fabrication de produits solaires durables, Maxeon s'appuie sur 35 ans d'expérience dans le secteur solaire et collectionne les nombreuses récompenses pour sa technologie. Pour en savoir plus sur la façon dont Maxeon alimente le changement positif (en droite ligne avec son slogan « Powering Positive Change™ »), consultez le site www.maxeon.com. Maxeon est également présent sur LinkedIn et sur Twitter @maxeonsolar.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les objectifs et les plans stratégiques de Maxeon, portant notamment sur les stratégies de partenariat et l'expansion du marché, ainsi que sur les attentes de la société en matière de réussite. Ces déclarations prospectives reposent sur nos hypothèses, attentes et convictions actuelles et impliquent des risques et des incertitudes substantiels qui peuvent faire que les résultats, les performances ou les réalisations diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives. Une discussion détaillée concernant ces facteurs et d'autres risques qui affectent notre activité est incluse dans les documents que nous déposons de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris notre dernier rapport sur le formulaire 20-F, en particulier sous la rubrique « Risk Factors ». Des copies de ces documents sont disponibles en ligne auprès de la SEC ou dans la section Financials & Filings de notre site Internet consacré aux relations avec les investisseurs, à l'adresse suivante : https://corp.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont fondées sur les informations dont nous disposons actuellement et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs.

© 2021 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Tous droits réservés. MAXEON est une marque déposée de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Pour plus d'informations, consultez le site https://corp.maxeon.com/trademarks.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo.jpg

Related Links

www.maxeon.com



SOURCE Maxeon Solar Technologies, Ltd.