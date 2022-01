Maximálne zrýchlenie! Globálna schéma nových druhov energie od spoločnosti GWM sa rýchlo rozširuje

Podľa oficiálnej správy sa model HAVAL H6 HEV päť mesiacov po sebe umiestnil medzi dvomi najlepšími v segmente SUV triedy C v Thajsku, kým druhé vozidlo bolo tiež používateľmi veľmi uznávané za výnimočnú výkonnosť.

S cieľom vstúpiť na vyspelý európsky automobilový trh spoločnosť GWM uviedla na trh aj modely PHEV a BEV a na výstave Internationale Automobil-Ausstellung 2021, ktorá sa konala v Mníchove v Nemecku, vystavila špičkový model SUV WEY COFFEE 01 PHEV. Tento model ponúka vysoký výkon a flexibilitu, vďaka ktorým môže rýchlo dosiahnuť kombinovaný výkon paliva a elektrickej energie, aby sa zaistila bezpečnosť používateľov pri predbiehaní, najmä pri jazdách s vysokou rýchlosťou.

Spoločnosť GWM vždy považuje technologické inovácie za jadro vývoja nových druhov energie. Po päťročnej príprave spoločnosť uviedla na trh systém L.E.M.O.N. DHT s investíciou 20 miliárd CNY. Systém môže byť kompatibilný s modelmi HEV, PHEV a „PHEV+P4" a inými modelmi napájania, čo do určitej miery prináša technickú výhodu pre celé odvetvie.

Pokiaľ ide o výskum a vývoj v oblasti nových druhov energie, spoločnosť GWM preskúmala ďalšie možnosti technického rozvoja vrátane HEV, batériových elektrických vozidiel a vodíkových palivových článkov. V súčasnosti spoločnosť začala s technológiou vodíkovej energie a v auguste 2021 dokončila svetovo prvý projekt prevádzky 100 49-tonových ťažkých nákladných vozidiel s vodíkovým pohonom.

Ako sa uvádza v správe o predaji za rok 2021, predaj modelov s novými druhmi energie spoločnosti GWM predstavuje 136 953 vozidiel, čo je 10,7 % jej celkového predaja (1,28 milióna). V nasledujúcich štyroch rokoch bude spoločnosť pokračovať v rozširovaní schémy vozidiel s novými energiami a vynaloží viac úsilia na dosiahnutie strategického cieľa mať vozidlá s novými energiami, ktoré by tvorili 80 % z celkového globálneho predaja.

„V nasledujúcich piatich rokoch očakáva spoločnosť GWM investície do výskumu a vývoja v celkovej výške 100 miliárd CNY, najmä do nových druhov energie a inteligencie, aby si udržala svoje technicky vedúce postavenie a urýchlila dosiahnutie cieľa nulových emisií uhlíka," povedal Mu Feng, rotujúci prezident spoločnosti GWM, na konferencii o globálnom spustení stratégie do roku 2025.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1722054/GWM_launches_a_variety_of_new_energy_model.jpg

SOURCE GWM