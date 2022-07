Maximillian White a été l'un des premiers entrepreneurs à saisir une occasion, offrant aux patients atteints de psoriasis, de sclérose en plaques et de convulsions le produit qui soulage les symptômes. Le cannabis médicinal se présente sous diverses formes. Max a d'abord acheté 35 hectares de terre quand il a commencé et a récemment acheté 100 hectares de plus de terre alors qu'il devenait plus grand. Depuis, il a acheté deux usines d'environ 150 000 mètres carrés et il vient de conclure une entente avec 1 000 hectares pour vous donner une idée de la taille qu'il est devenu.

En raison des brevets et de la taille à laquelle Max produit, ainsi que des brevets que Maximillian White a développés, il est devenu un "One Stop Shop" dont toutes sortes d'entreprises de l'industrie peuvent venir les aider à croître et à progresser. D'ici 2025, le personnel du milliardaire britannique devrait être d'un peu moins de 10 000 et il va prendre une grande partie du marché de 186 milliards par an.

Le monde est de plus en plus conscient de la santé humaine et le cannabis médical est quelque chose qui peut bénéficier médicalement de plus de 2000 façons différentes. Même le géant pharmaceutique Pfizer a investi 7 milliards de dollars dans la recherche cette année.

Et la marijuana médicale sera bientôt disponible sur le NHS ainsi que de nombreux autres systèmes de santé mondiaux. Tout en faisant également des percées sur le marché Isalmic, ce n'est pas une industrie en baisse et Maximillian White sera au centre de celui-ci.

