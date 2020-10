Maxonrow a décerné cinq prix à des chaînes de blocs innovantes pour des solutions de soins de santé

TAIPEI, Taïwan, 6 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Maxonrow a accueilli la cérémonie de clôture de son tout premier marathon de programmation, le MAXathon, le 3 octobre 2020. Des personnes de plus de 30 pays y ont participé et 17 équipes présélectionnées ont présenté leur chaîne de blocs pour des solutions de soins de santé à un jury de sept personnes, et cinq équipes se sont partagées un prix de 15 000 euros.

Les gagnants

Il y avait un gagnant pour chacun des cinq défis Maxonrow que les participants devaient résoudre pour le MAXathon.

L'équipe « Move-Safe » a gagné la première épreuve, Distanciation physique. Elle a développé un algorithme qui détermine un score de sécurité et crée une carte en temps réel qui permettra aux gens d'éviter les endroits surpeuplés.

L'équipe « VeCura » a gagné la deuxième épreuve, Délivrance de justificatifs et de certificats. Elle a proposé une solution utilisant la chaîne de blocs de Maxonrow pour stocker les résultats des tests sur la chaîne de blocs.

L'équipe « Well and Fair » a gagné la troisième épreuve, Bien-être social. Elle a développé une application où chacun peut directement demander une subvention ou un programme de relance qui répond le mieux à ses besoins.

L'équipe 010 a gagné la quatrième épreuve, Virtualisation de la nouvelle norme. Le projet utilise la cryptographie sans transfert de connaissances pour former des mises en gage cryptographiques et des preuves d'identité.

Le prix de l'épreuve finale UI/UX a été attribué à l'équipe « Med-Chain », une plateforme de machine learning qui fournit les meilleures solutions de chaîne d'approvisionnement pour les organisations médicales

Juges et mentors de calibre mondial

Sept juges ont été chargés de choisir les gagnants parmi plus de 40 projets soumis. Les juges étaient :

Holger Schmidt , partenaire chez Strategy&, membre du réseau PwC

, partenaire chez Strategy&, membre du réseau PwC Nisa Amoils , vice-président, investisseur, avocat en valeurs mobilières, chaîne de blocs + IA + IoT, Grasshopper Capital

, vice-président, investisseur, avocat en valeurs mobilières, chaîne de blocs + IA + IoT, Grasshopper Capital Malte Schoenfeld , directeur du développement des entreprises, Audi

, directeur du développement des entreprises, Audi Robert Wiecko , directeur d'exploitation, Dash.org

, directeur d'exploitation, Dash.org Carlo Chung , directeur informatique, Maxonrow

, directeur informatique, Maxonrow Sebastian Diaconou , PDG, Avantas Tech

, PDG, Avantas Tech Muhammad Salman Anjum , directeur général, Avantas Tech

Dix-neuf mentors ont accompagné les participants pendant le marathon de programmation d'un mois en organisant des séances individuelles pour discuter de leurs projets :

Amber Urquhart , directrice du développement des affaires, TDX Strategies

, directrice du développement des affaires, TDX Strategies Gabriel Dymowski , PDG, Doxychain

, PDG, Doxychain Steven Boylan , entrepreneur, consultant, mentor pour start-up

, entrepreneur, consultant, mentor pour start-up Joshua Glenn , entrepreneur en série et directeur de la création

, entrepreneur en série et directeur de la création Rasikh Morani, co-fondateur et PDG, The Arcadia Group

Rafael Schultz , PDG de Blockchainpunklabs

, PDG de Blockchainpunklabs Massimo Buonomo , expert mondial des Nations Unies en chaîne de blocs

, expert mondial des Nations Unies en chaîne de blocs Alex Puig , directeur informatique, Caelum Labs

, directeur informatique, Caelum Labs Scott McKenzie , expert juridique en chaîne de blocs, doctorant à l'Université de la Colombie-Britannique

, expert juridique en chaîne de blocs, doctorant à l'Université de la Colombie-Britannique Dr Amin Oroji (Ph.D.), scientifique principal des données, Maxonrow

(Ph.D.), scientifique principal des données, Maxonrow Sik Jean Soon , chef de l'ingénierie, Maxonrow

, chef de l'ingénierie, Maxonrow Chiew Mey Lee , directeur de projet, Maxonrow

, directeur de projet, Maxonrow Louis Tan , concepteur UI/UX principal, Maxonrow

, concepteur UI/UX principal, Maxonrow Riccardo Lamanna , co-fondateur de CryptoWalletCheck

, co-fondateur de CryptoWalletCheck Mostafa Sedaghat Joo , architecte de chaîne de blocs, Maxonrow

, architecte de chaîne de blocs, Maxonrow Nagaraj Manjunath , développeur principal de chaîne de blocs, Maxonrow

, développeur principal de chaîne de blocs, Maxonrow Phua Ging Sheng , directeur du pôle DevOps, Maxonrow

, directeur du pôle DevOps, Maxonrow Benjamin Lee , vice-président de l'ingénierie, Maxonrow

, vice-président de l'ingénierie, Maxonrow YenKhoon Tan, développeur de chaîne de blocs, Maxonrow

Que se passera-t-il ensuite ?

MAXathon a remporté un grand succès en amenant les passionnés de chaîne de blocs à créer des solutions pour la pandémie. Maxonrow continuera de planifier des événements qui profiteront à sa communauté grandissante de développeurs et qui auront un impact social réel.

SOURCE Maxonrow