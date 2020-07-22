Maxonrow организует хакатон по созданию инновационных блокчейн-решений для здравоохранения

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Maxonrow анонсирует свой первый MAXathon! Онлайн-хакатон с 5 сентября по 3 октября 2020 года. В ходе этого уникального мероприятия эксперты блокчейна, разработчики и другие технологические энтузиасты будут создавать инновационные решения для сферы здравоохранения в ответ на глобальный кризис, вызванный пандемией.

Конкурсные категории

В основе конкурсных программ MAXathon лежит пакет инструментальных средств Maxonrow, используемый компанией для создания MedsLOCK - системы контроля и коммуникаций, предоставляющей реальную аналитическую информацию в ходе пандемии и разработанной в тандеме с Avantas Tech Accelerator.

"Сохранение конфиденциальности стало ключевой проблемой на фоне данной пандемии, и блокчейн-платформы гарантируют обмен актуальной информацией без ущерба для приватности личных данных. А MedsLOCK помогает нам добавить элемент доверия к потоку данных", - прокомментировал управляющий директор Avantas Мухаммад Салман Анжум (Muhammad Salman Anjum).

Призовой фонд

Участники MAXathon разделят между собой призовой фонд в размере 15 000 евро, предназначенный для разработчиков для пяти ключевых проблем. К числу таких проблем относятся отслеживание контактов, выдача сертификатов здоровья и вакцинации, контроль за состоянием здоровья населения, cоциальное взаимодействие и аналитика данных.

Как зарегистрироваться?

Регистрация уже открыта на hackathon.maxonrow.com. Участники должны зарегистрировать свои проекты на конкурсной платформе до 30 сентября 2020 года. С сегодняшнего дня и до 30 сентября организатор планирует провести ряд онлайн-мероприятий, включая вебинары и консультации. По итогам рассмотрения всех конкурсных заявок будут отобраны 20 команд, которые примут участие в Демо-дне 3 октября 2020 года, в ходе которого они презентуют свои решения судейской комиссии. Команда, победившая в каждой категории, получит 3 000 евро из общего призового фонда в размере 15 000 евро.

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