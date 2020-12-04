Maxonrow становится партнером Национального университета Цзяотун

Целью партнерства является совместное создание исследовательского центра для осуществления важных научно-технических открытий

СИНЬЧЖУ (Тайвань), 4 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Молодая компания-разработчик блокчейн-технологий Maxonrow и ведущий тайваньский ВУЗ — Национальный университет Цзяотун (National Chiao Tung University) — совместно учредили «Центр исследований в сфере управления научно-техническим развитием и разработки блокчейн-технологий» ("Technology Management and Blockchain Research Center"), ориентированный на разработку приложений с использованием блокчейн-технологий, продвижение междоменных интегрированных прикладных систем и содействие активному развитию альянса экосистем в блокчейн-индустрии. Торжественная церемония открытия исследовательского центра состоялась 24 ноября 2020 года.

Основателями «Центра исследований в сфере управления научно-техническим развитием и разработки блокчейн-технологий» являются профессор Института управления научно-техническим развитием при Национальном университете Цзяотун Грейс Лин и главный технолог тайваньского подразделения компании Maxonrow Дон Сиех (Don Hsieh). Первый из них занимает должность директора исследовательского центра, а второй — должность технического директора.

Кроме того, исследовательский центр успешно сотрудничал со многими организациями государственного сектора, научными подразделениями и широко известными корпорациями, включая Chunghwa Telecom, Генеральную торговую палату Китайской Республики, Тайваньский блокчейн-альянс, Правительство города Синьчжу и Научно-исследовательский институт промышленных технологий — это сотрудничество, ставшее отправной точкой, получило решительную поддержку в политических, деловых и научных кругах.

В настоящее время Тайвань находится на решающем этапе утверждения порядка финансового регулирования процесса размещения виртуальных ценных бумаг посредством STO. Кроме того, наблюдается постепенный рост внутреннего спроса на блокчейн-технологии для коммерческих целей. Национальный университет Цзяотун, хорошо известный своей научно-технической деятельностью, включая ведущих ученых и атмосферу, благоприятствующую исследованиям, занимает ведущее в мире положение в сферах электроники, информационно-коммуникационных технологий, оптоэлектроники и многих других соответствующих областях.

В рамках своего сотрудничества с молодой компанией Maxonrow, специализирующейся на разработке блокчейн-технологий, главное преимущество которой заключается в обширных знаниях в области блокчейна и доведенной до совершенства технологии True Asset Issuing (TAI), исследовательский центр планирует сосредоточить свою работу на следующих направлениях:

Медицинские биотехнологии

Сельскохозяйственное и рыбохозяйственное производство и управление отчетностью и документооборотом в этой сфере

Финтех-приложения

Интеллектуальная логистика и холодовые цепи

Smart Factory Industry 4.0

Управление объектами возобновляемой энергетики

Программное обеспечение для сертификации корпоративных систем информационной безопасности

С развитием блокчейн-технологий одним из ключевых аспектов деятельности современных организаций стали быстрая адаптация и успешная трансформация. Целью данного исследовательского центра является содействие организациям в поиске будущих разработок, сочетаемых с их родом деятельности, и создание высокоинтерактивного экосистемного альянса между отраслевыми экспертами и научными деятелями. «Центр исследований в сфере управления научно-техническим развитием и разработки блокчейн-технологий» рассчитывает на реализацию истинного потенциала блокчейн-приложений за счет внедрения передовых технологий в ближайшем будущем.

Более подробная информация о компании Maxonrow представлена на ее сайте по адресу: www.maxonrow.com.

Информация о компании Maxonrow Ltd ("Maxonrow")

Maxonrow — ведущая технологическая компания, занимающаяся построением безопасного и эффективно функционирующего цифрового мира. Компания разрабатывает целый ряд продуктов и услуг на основе блокчейн-технологии, ориентированных на повышение безопасности и эффективности цифровых процессов, включая системы управления документооборотом (DMS), услуги токенизации (FT и NFT) и технологии обслуживания цифровых кошельков и удостоверений личности. Компания Maxonrow активно сотрудничает с регулирующими органами и правительствами по всему миру в целях создания работоспособной экосистемы для активного развития новых технологий. Благодаря разработкам Maxonrow компании могут пользоваться всеми преимуществами блокчейна с сохранением надзора со стороны контролирующих органов.

SOURCE Maxonrow