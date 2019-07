Maxsuelzinho Digital Influencer , fala sobre o intacto da Internet na Vida

RIO DE JANEIRO, 5 de julho de 2019 /PRNewswire/ --Maxsuelzinho, com apenas 26 anos, já carrega um fardo pesado apesar de parecer leve, o Digital Influencer diariamente atinge mais de 1 Milhão de pessoas com suas postagens. Seu conteúdo é mais ligado ao Humor onde criado para a diversão e entretenimento do seu publico.