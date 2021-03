Maybelline New York anuncia a Storm Reid como su portavoz global

El primer rol protagónico de Storm fue la adaptación de Un viaje en el tiempo (2018) y sus trabajos previos incluyen 12 años de esclavitud (2013), Crimen a contrarreloj (2019), Así nos ven (2019), The Bravest Knight (2019) y El hombre invisible (2020). A continuación, protagonizará las películas El escuadrón suicida y One Way, y retomará su rol como Gia en la segunda temporada del éxito de HBO Euphoria. Junto con su madre Robyn Simpson, Storm fundó su propia empresa de producción, A Seed & Wings, con la misión y el anhelo de crear narraciones auténticas que sean impactantes, honestas y reflejen las perspectivas de todas las personas. Con varios proyectos en proceso, recientemente debutaron una nueva serie de conversación en Facebook Watch titulada Chop It Up, que también es conducida por Storm.