MAYBELLINE NEW YORK APRESENTA SEU PROGRAMA CONSCIOUS TOGETHER

O programa Conscious Together consiste em um conjunto ambicioso de metas que a Maybelline pretende atingir até 2030.

Embalagem consciente: todas as embalagens plásticas da Maybelline serão fabricadas com plástico 100% reciclado. Descarte consciente: a Maybelline investirá para ajudar a desenvolver tecnologias de reciclagem de maquiagem, em parceria com a empresa de consultoria em sustentabilidade global South Pole. Produção consciente: até 2025, alcançaremos a neutralidade de carbono em todas nossas unidades por meio da melhoria da eficiência energética e da utilização de 100% de energia renovável. Até 2030, reduziremos as emissões de carbono de todo nosso ciclo de vida do produto em 50%* Fórmula consciente: 95% dos ingredientes serão de base biológica, derivados de minerais abundantes ou processos circulares.

"Todos nós da Maybelline queremos progredir e inspirar o setor a fazer progressos", disse Trisha Ayyagari, presidente global da marca Maybelline New York. "Analisamos as principais áreas nas quais a Maybelline poderia exercer um impacto ambiental positivo e estabelecemos metas ambiciosas que guiarão nossas ações até 2030. Reconhecemos que ainda há muito a ser feito e estamos comprometidos com ações concretas que nos ajudarão a acelerar nossa transformação sustentável."

A marca já adotou algumas ações importantes para atingir seus objetivos:

No quesito embalagens, a Maybelline substituiu 600 toneladas de plástico virgem por plástico reciclado desde 2018.

Com relação ao descarte, a marca introduziu programas de recebimento de maquiagem dentro das lojas em vários países, a fim de ajudar a evitar que a maquiagem acabe em aterros sanitários. Por meio desses programas, os consumidores podem trazer de volta qualquer produto de qualquer marca para ser reciclado, permitindo que as embalagens encontrem um novo destino após seu primeiro uso.

. Em relação às fórmulas, a marca anunciou o lançamento de sua primeira linha de maquiagem de alto desempenho comprometida com um mundo melhor, a Maybelline Green Edition. Cada produto da linha de maquiagem Green Edition contém, no mínimo, 70% de ingredientes de origem natural**, bem como fórmulas limpas*** e veganas****.

*Alcançamos a neutralidade de carbono para emissões dos escopos 1 e 2 em oito fábricas, representando 79% da produção geral da Maybelline e 58% da produção total em 2020.

**A Maybelline considera que um ingrediente seja de origem natural se não tiver seu estado natural alterado ou se, mesmo passando por processamento, ainda mantiver mais de 50% de sua estrutura molecular a partir da fonte natural original.

***Fórmula limpa significa que optamos por formular esse produto sem determinados ingredientes, como parabenos e óleo mineral, e outros ingredientes que estão incluídos em uma lista que alguns consumidores tentam evitar. Consulte nosso site em www.maybelline.com para saber mais.

****Fórmulas veganas significam que elas não contêm ingredientes derivados de animais.

*****Cradle to Cradle é uma das medidas mais avançadas do mundo em sustentabilidade de produtos. O Cradle to Cradle Certified ® avalia produtos com relação ao desempenho ambiental e social (incluindo todos os aspectos do projeto e da fabricação dos produtos) em cinco categorias.

Saúde dos materiais

Circularidade dos produtos

Ar limpo e proteção climática

Gestão da água e do solo

Justiça social

