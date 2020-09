Maybelline New York lanza Brave Together: Un programa a largo plazo para dar respaldo a la ansiedad y a la depresión en todo el mundo

NUEVA YORK, 26 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- En todo el mundo, hay gente que vive con ansiedad y depresión. La ansiedad afecta a más de 284 millones de personas. La depresión afecta a más de 264 millones.1 La mitad de las condiciones de salud mental comienzan a los 14 años de edad,2 y con el Covid-19, estos números están en aumento. Siendo la marca internacional N.° 1 en cosmética, Maybelline New York tiene la oportunidad de ofrecer un respaldo adecuado para ayudar a que las mujeres y los adultos jóvenes superen los obstáculos que les impiden dejar su marca en el mundo. Por eso hemos lanzado el programa global Maybelline Brave Together, para contribuir a eliminar los estigmas en torno a la ansiedad y la depresión, proporcionar un respaldo crítico individualizado y ayudar a que cualquier persona, sin importar donde se encuentre, pueda enfrentar su mundo con valentía.

Durante los dos últimos años, Maybelline organizó investigaciones guiadas por expertos y dirigió grupos de sondeo para comprender mejor la problemática de la salud mental. Además, Maybelline ha estado trabajando con las empresas sin fines de lucro aliadas CRISIS TEXT LINE, JED y NAMI para tener un impacto tangible en las personas que luchan contra la ansiedad y la depresión. En un mundo donde se estima que una de cada cinco personas sufre de ansiedad y depresión,3 el impacto sobre las mujeres es desproporcionadamente alto.4 Y la mayor parte de las condiciones de salud mental no reciben la atención y el tratamiento que requieren.5

"Maybelline siempre ha creído en el poder que tenemos para lograr que pasen cosas en nuestras vidas. Y sabemos que necesitamos una buena salud mental para sentirnos preparados y poder hacerlo", afirmó Trisha Ayyagari, presidenta de marca global, Maybelline New York. "Queremos utilizar nuestra voz global para eliminar los estigmas en las conversaciones en torno a la salud mental y lograr que el apoyo sea de fácil acceso. Ahora, más que nunca, necesitamos estar disponibles para apoyar a quienes viven con ansiedad y depresión".

Al asociarse con organizaciones sin fines de lucro, el programa Brave Together de Maybelline busca derribar el estigma que rodea a la ansiedad y a la depresión, brindar apoyo y recursos intergeneracionales, y fomentar una cultura que permita que aquellos que enfrentan estas condiciones, y sus seres queridos, sepan que no están solos. El sitio en línea especialmente diseñado permitirá que personas de todo el mundo accedan a una comunidad que presente inspiración del mundo real e historias de personas que transitan su propio proceso de salud mental, además de opiniones de expertos, consejos y recursos.

"Una de las principales expertas a cargo del programa es la Dra. Kathleen Pike, psicóloga clínica y profesora en el Irving Medical Center de la Universidad de Columbia y en la Mailman School of Public Health de Columbia. La Dra. Pike funge como consultora científica del programa Brave Together y está liderando un estudio global, financiado por Maybelline, sobre las tasas y los motivos específicos de la ansiedad y la depresión en las mujeres de la Generación Z. "En este momento existe una urgente necesidad de un programa como este, y me enorgullece trabajar junto a Maybelline en el diseño de una comunidad para quienes deseen aprender, escuchar e inspirar conversaciones abiertas y valientes en torno al bienestar emocional".

Para llegar hasta donde nuestra comunidad se encuentre, Maybelline se ha asociado con Crisis Text Line, una organización líder sin fines de lucro, para brindar un acceso más extendido a consejería de crisis gratuita, confidencial y disponible las 24 horas todos los días. Quienes la necesiten pueden enviar la palabra TOGETHER al 741741 para comunicarse con un consejero para crisis.

Con un espíritu de camaradería y para cultivar una cultura realmente global de respaldo a quienes sufren de ansiedad y depresión, Maybelline asume el compromiso de invertir USD10 millones durante los próximos cinco años en organizaciones para la salud mental a nivel mundial que compartan nuestra meta de lograr una verdadera diferencia. Únase a la conversacion en línea en www.maybelline.com/bravetogether o en Instagram con los tags @Maybelline y #BraveTogether.

