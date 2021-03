Maybelline New York объявляет Сторм Рейд лицом своей всемирной рекламной кампании

Свою первую главную роль Сторм сыграла в звездной картине «Излом времени» (2018) . Кроме того, ее имя значится в заглавных титрах таких фильмов, как «12 лет рабства» (2013), «Не отпускай» (2019), «Когда они нас увидят» (2019), «Человек-невидимка» (2020), и мультсериала «The Bravest Knight» (2019). На очереди ее роли в фильмах «Отряд самоубийц» и «В одну сторону» , а также продолжение съемок в роли Джиа во втором сезоне популярнейшего сериала HBO «Эйфория» . Вместе со своей матерью Робин Симпсон (Robyn Simpson) Сторм основала свою собственную продюсерскую компанию "A Seed & Wings", стремясь и желая создать оригинальное, убедительное и честное повествование, отражающее точки зрения всех людей. Имея ряд проектов в стадии разработки, недавно они представили на Facebook Watch новый сериал в формате ток-шоу под названием Chop It Up , ведущей которого также является Сторм .

Сторм активно выступает за социальные перемены и стремится к их осуществлению, продвигая их через свои различные платформы и путем реализации своей инициативы Bamazing, нацеленной на расширение возможностей нового поколения и его духовный подъем. Она решительно высказывает свою точку зрения по актуальным проблемам, включая расовое равенство, психическое здоровье и инклюзивность, а также регулярно присоединяется к различным проектам в поддержку этих целей.

Именно эта решительность и стала для Maybelline и Сторм объединяющим началом. «Сторм является выдающимся выразителем мнений и проводником перемен, — заявила руководитель отдела развития международных брендов компании Maybelline New York Worldwide Триша Айягари (Trisha Ayyagari). — Эта талантливейшая актриса и смелая поборница равенства обладает поистине зажигательной энергией. Я всегда восхищалась личностью Сторм и знала, что она прекрасно дополняла бы собой бренд Maybelline».

Совместно с Maybelline Сторм сможет добиться более существенных перемен в вопросах, более всего волнующих потребителей этого бренда. Сторм присоединит свой голос к реализуемой компанией Maybelline инициативе Brave Together, направленной на поддержку людей, страдающих тревожно-депрессивными расстройствами, а также примет участие в ее постоянной работе, направленной на достижение многообразия.

«Maybelline присутствовал в моей семье сколько я себя помню, — заявила Сторм Рейд. — Я с нетерпением жду начала этого нового этапа моей жизни с Maybelline, когда я смогу использовать свой голос для поддержки молодых женщин и людей моего поколения благодаря своему сотрудничеству с брендом».

Сторм станет лицом новинки в коллекции Fit Me от Maybelline, которая будет представлена этим летом.

Информация о Maybelline New York

Maybelline New York — косметический бренд номер один в мире, продукция которого реализуется более чем в 120 странах. Сочетая высокотехнологичные рецептуры с опытом, отвечающим требованиям времени, и нью-йоркской экспрессией, Maybelline New York стремится предлагать ультрасовременную, доступную и непринужденную косметику для всех. В 2020 году компания Maybelline приступила к реализации долгосрочной программы Brave Together, направленной на поддержку людей, страдающих тревожно-депрессивными расстройствами, и оказание повсеместной помощи всем нуждающимся, которая позволит им почувствовать себя увереннее в окружающем мире. Brave Together предоставляет важнейшую индивидуальную поддержку, центр онлайн-образования, а также включает в себя разнообразные программы, помогающие дестигматизировать разговор о психическом здоровье. Компания намеревается в течение следующих пяти лет пожертвовать 10 миллионов долларов международным и местным организациям, работающим в сфере охраны психического здоровья. Для получения более подробной информации зайдите на сайт www.maybelline.com или на страницу www.maybelline.com/bravetogether.com.

