Maybelline New York приступает к осуществлению долгосрочной программы Brave Together, направленной на поддержку людей, страдающих тревожно-депрессивными расстройствами

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Люди по всему миру испытывают состояние тревоги и депрессии. Тревожными расстройствами страдают более 284 миллионов человек. Более 264 миллионов человек страдают от депрессии.1 Половина всех психических заболеваний начинается в возрасте 14 лет2, а в период пандемии Covid-19 эти цифры только растут. Компания Maybelline New York, владеющая косметическим брендом номер 1 во всем мире, имеет возможность оказать необходимую поддержку для устранения препятствий, с которыми сталкиваются женщины и молодые люди на своем жизненном пути. Мы приступаем к осуществлению глобальной программы анализа и устранения причин этих негативных явлений под названием Maybelline Brave Together, которая призвана содействовать дестигматизации страдающих тревогой и депрессией, обеспечению особо необходимой индивидуальной поддержки и повсеместной помощи всем нуждающимся, которая позволит им почувствовать себя увереннее в окружающем мире.

В течение последних двух лет компания Maybelline содействовала экспертным исследованиям и проводила фокус-группы для более глубокого понимания проблематики психического здоровья. Кроме того, Maybelline поддерживает партнерские отношения и ведет совместную работу с некоммерческими организациями CRISIS TEXT LINE, JED и NAMI с целью оказывать реально ощутимое влияние на жизнь людей, испытывающих тревогу и депрессию. В мире, где каждый пятый человек, согласно оценкам, страдает от тревоги и депрессии3, непропорционально велика доля женщин, сталкивающихся с такими проблемами.4 При этом большинство психических расстройств остается без внимания или не подвергается лечению.5

«Компания Maybelline неизменно убеждена в том, что достижение человеком поставленных перед собой целей оказывает значительное влияние на его жизнь. И мы знаем, что психическое здоровье имеет исключительно важное значение для того, чтобы почувствовать себя готовым к этому, — говорит руководитель отдела развития международных брендов компании Maybelline New York Триша Айягари (Trisha Ayyagari). — Мы хотим использовать наш голос, который слышит весь мир, чтобы избавиться от навешивания ярлыков в разговоре о психическом здоровье и сделать поддержку легкодоступной. Сегодня, как никогда ранее, мы должны быть готовы прийти на помощь тем, кто живет в состоянии тревоги и депрессии».

Цель программы Brave Together, осуществляемой компанией Maybelline совместно с ведущими некоммерческими организациями, заключается в том, чтобы покончить с предрассудками в отношении людей, страдающих тревогой и депрессией, обеспечить предоставление поддержки и ресурсов между разными поколениями, а также сформировать культуру, которая позволяла бы тем, кто ведет эту борьбу, и их близким осознавать, что они не одиноки. Специально организованная интернет-площадка обеспечит людям по всему миру доступ к онлайн-сообществу, где можно почерпнуть вдохновляющие идеи из реальной жизни и узнать истории людей, находящихся на пути к своему психическому здоровью, а также ознакомиться с мнениями специалистов по психиатрии, получить советы и воспользоваться предоставленными ресурсами.

Одним из ключевых экспертов, участвующих в реализации этой программы, является д-р Кэтлин Пайк (Kathleen Pike), клинический психолог и профессор Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете и Высшей школы здравоохранения им. Мэйлмена при Колумбийском университете. Д-р Пайк является научным консультантом программы Brave Together и руководит всемирным исследованием, финансируемым компанией Maybelline, которое проводится в целях оценки показателей и причин возникновения тревоги и депрессии, свойственных женщинам поколения Z. «В настоящее время имеется острая потребность в такой программе, и я горжусь возможностью работать с компанией Maybelline над формированием сообщества для тех, кто хочет учиться, слушать и способствовать открытому и смелому диалогу об эмоциональном благополучии».

Для удовлетворения потребностей участников нашего сообщества независимо от их местонахождения компания Maybelline заключила партнерское соглашение с некоммерческой организацией Crisis Text Line для предоставления расширенного доступа к бесплатному круглосуточному телефону доверия, позволяющего при возникновении кризисных ситуаций обращаться за консультациями на условиях конфиденциальности посредством отправки текстового сообщения "TOGETHER" на номер 741741 для соединения с кризисным консультантом.

Компания Maybelline, руководствуясь идеями единения и формирования подлинной всемирной культуры поддержки людей, страдающих тревогой и депрессией, намеревается инвестировать в течение следующих пяти лет 10 миллионов долларов в организации, работающие в сфере охраны психического здоровья по всему миру и разделяющие нашу цель, заключающуюся в существенном изменении ситуации к лучшему. Присоединяйтесь к обсуждению темы в сети на странице www.maybelline.com/bravetogether или в Instagram, используя теги @Maybelline и #BraveTogether.

Контактная информация:

Kristen Tully (Кристен Талли) — [email protected]

Mollie Michelson (Молли Микельсон) — [email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1281519/Maybelline_Brave_Together_Logo.jpg

SOURCE Maybelline