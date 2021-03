Maybelline New York przedstawia Storm Reid jako nową globalną reprezentantkę marki

Pierwszą główną rolą Reid było wystąpienie w posiadającej gwiazdorską obsadę adaptacji „Pułapki Czasu" („A Wrinkle in Time") (2018), a do jej poprzednich dokonań należą role w „Zniewolonym" („12 Years a Slave") (2013), „Don't Let Go" (2019), „Jak nas widzą" („When They See Us") (2019), „The Bravest Knight" (2019) i „Niewidzialny człowiek" („The Invisible Man") (2020). W najbliższym czasie Reid wystąpi w takich filmach, jak „Legion Samobójców" („The Suicide Squad") i „One Way" oraz ponownie wcieli się w Gię w drugim sezonie hitu HBO „Euforia" (Euphoria)". Wraz z matką Robyn Simpson Storm założyła własną firmę produkcyjną, A Seed & Wings, wiedziona misją i pragnieniem tworzenia autentycznych historii, które są szczere, wpływają na ludzi i wyrażają różne perspektywy. Firma pracuje nad kilkoma projektami, a ostatnio zadebiutowała nową seria rozmów na Facebook Watch zatytułowanych „Chop It Up", które również prowadzi Storm.