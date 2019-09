Maybelline New York signe sa nouvelle ambassadrice mondiale, Estelle Chen

Estelle fait sa première apparition mondiale aux côtés de la marque dans le cadre de la campagne majeure du 10 e anniversaire de la Fashion Week de New York de Maybelline, créée par l'agence Beauty at Gotham. Estelle apparaît aux côtés d'Adriana Lima, Gigi Hadid et Herieth Paul.

« Nous sommes ravis de voir Estelle rejoindre la famille Maybelline New York », a déclaré Trisha Ayyagari, présidente mondiale de la marque, Maybelline New York Worldwide. « Les origines diverses d'Estelle lui confèrent son caractère souple et terre-à-terre qui fait écho auprès de notre clientèle mondiale. Nous nous réjouissons de la voir poursuivre son ascension. »

Née et élevée à Paris, en France, Estelle a grandi dans un environnement multiculturel, et a adopté les cultures française et chinoise. Elle partage actuellement son temps entre New York, Paris et Pékin, où elle concrétise ses rêves avec empressement ainsi que la multitude d'opportunités qui s'offrent à elle.

« Je suis heureuse de faire partie de la famille Maybelline New York, et de rejoindre la liste des grandes ambassadrices d'hier, d'aujourd'hui et de demain », a confié Estelle, plus jeune ambassadrice de la marque. « Le fait d'être aux côtés d'une marque si novatrice dans le secteur, qui repousse en permanence les limites de l'innovation et qui établit les futures tendances, tout en permettant aux femmes de reconnaître leur véritable potentiel m'inspire et m'enchante. »

Estelle a été découverte pour le première fois par un agent dans un parc parisien quand elle avait 13 ans, et elle est actuellement représentée par Ford Models. Sa carrière a pris un tournant lorsqu'elle a été invitée à participer au défilé de mode Victoria's Secret en 2017, puis à nouveau en 2018. Elle a rapidement attiré l'attention du monde entier grâce à cette étape majeure, et a été le plus jeune mannequin chinois à participer au défilé de Victoria's Secret à Shanghai.

Elle a également défilé pour Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Moschino, Proenza Schouler, Maison Margiela, Alberta Ferretti, Elie Saab, Jean Paul Gaultier, Fendi, Thakoon, Victoria Beckham, Opening Ceremony, Michael Kors, Boss, Chloé, et bien d'autres. Estelle a lancé plusieurs campagnes dont celles de Vera Wang et H&M, et a également été aperçue dans les pages des magazines Vogue en Italie, en Chine et au Japon, CR Fashion Book, TMagazine China, Harper's Bazaar au Royaume-Uni, ainsi que dans les éditions chinoises.

