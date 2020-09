Maybelline New York spúšťa Brave Together: dlhodobý program na podporu celosvetového boja s úzkosťou a depresiou

NEW YORK, Sept. 29, 2020 /PRNewswire/ -- Ľudia na celom svete sa stretávajú s úzkosťou a depresiou. Celosvetovo trpí úzkosťami viac než 284 miliónov ľudí, pričom depresia trápi viac ako 264 miliónov osôb1. Polovica všetkých duševných ochorení prepukne pred 14. rokom života2 a pandémia Covid-19 tieto čísla ešte zhoršuje. Spoločnosť Maybelline New York, ako najlepšia medzinárodná značka líčidiel, využíva príležitosti k poskytnutiu tej správnej podpory, ktorej cieľom je pomôcť odstrániť prekážky, ktoré stoja v ceste ženám a mladým dospelým. Spúšťame globálny program Maybelline Brave Together (Spoločne buďme statoční), ktorého cieľom je pomôcť s destigmatizáciou úzkosti a depresie, ponúknuť cielenú podporu a pomôcť všetkým, ktorý to potrebujú vrátiť sa do života.

V posledných dvoch rokoch firma Maybelline pomáhala s odborným výskumom na cieľových skupinách, ktorého cieľom bolo lepšie preskúmať a pochopiť otázky okolo duševného zdravia. Firma Maybelline tiež spolupracuje so neziskovými organizáciami CRISIS TEXT LINE, JED a NAMI v snahe zmysluplne pomáhať ľuďom, ktorí bojujú s úzkosťami či depresiami. Podľa odhadov trpí úzkosťou a depresiou celosvetovo zhruba 1 človek z 53, pričom ženy sú postihnuté oveľa častejšie4. Navyše je väčšina duševných ochorení nedostatočne liečená alebo nie je liečená vôbec5.

"Firma Maybelline vždy verila v silu, vďaka ktorej je možné urobiť čokoľvek v živote. A vieme, že na to, aby človek mohol dosiahnuť svoj cieľ, je dôležité najmä duševné zdravie", hovorí Trisha Ayyagari, globálna prezidentka značky Maybelline New York. "Chceme využiť našú globálnu sily k destigmatizácii duševného zdravia a chceme tiež podporiť diskusiu o týchto problémoch a uľahčiť pacientom prístup k potrebnej liečbe. Teraz, viac ako inokedy, tu musíme byť pre všetkých, ktorí sa stretávajú s úzkosťami a depresiou. "

Vďaka partnerstvu s poprednými neziskovými organizáciami si program Brave Together spoločnosti Maybelline kladie za cieľ pomôcť destigmatizovať úzkosti a depresie, ponúkať pacientom všetkých generácií podporu a zdroje a podporovať také myslenie, ktoré ľuďom s depresiami a úzkosťami a ich blízkym dodá vieru, že v tom nie sú sami . Na špeciálnych webových stránkach, ktoré budú prístupné pre ľudí z celého sveta, záujemcovia nájdu inšpirujúce príbehy od skutočných pacientov a tiež rady odborníkov na duševné zdravie, vrátane praktických tipov a ďalších zdrojov informácií.

Jedným z odborníkov, ktorí sa do tohto programu zapojili, je Dr Kathleen Pike, klinická psychologička a profesorka v univerzitnej nemocnice Irving Medical Center Kolumbijskej univerzity a na Columbia Mailman School of Public Health. Dr. Pike je vedeckou poradkyňou programu Brave Together a je navyše vedúcou globálnej štúdie, financovanej firmou Maybelline, ktorá skúma príčiny úzkosti a depresie u žien z takzvanej generácie Z. "Program, ako tento, je v súčasnej dobe veľmi potrebný a ja som veľmi rada, že môžem so značkou Maybelline spolupracovať s prípravou programu pomôcť všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť viac, načúvať ostatným a inšpirovať druhých svojimi otvorenými príbehmi a statočným bojom s duševnou chorobou."

Značka Maybelline spolupracuje s poprednou neziskovou organizáciou Crisis Text Line, ktorá zaisťuje prístup k bezplatnej linke krízovej pomoci, ktorá funguje nepretržite a kde sú k dispozícii odborní poradcovia. Záujemcovia môžu poslať textovú správu v tvare TOGETHER na číslo 741741 a budú spojení s krízovým poradcom.

V duchu spolupatričnosti sa značka Maybelline zaviazala v nasledujúcich piatich rokoch investovať 10 miliónov dolárov do pomoci tým, ktorí to potrebuje a do vytvorenia globálneho systému podpory boja proti úzkosti a depresiám. Táto investícia pôjde do zdravotníckych organizácií po celom svete, ktoré sa zaoberajú duševným zdravím a chcú, rovnako ako značka Maybelline, naozaj zmeniť veci k lepšiemu. Zapojte sa do online diskusií na webovej stránke www.maybelline.com/bravetogether alebo na sociálnej sieti Instagram, označením @Maybelline a #BraveTogether.

