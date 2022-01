Mayflower Entertainment: Ya está disponible el juego de acción y aventura "Elementite"

Sistema Elementite

El sistema de combate de Elementite se divide en dos modos distintos:

-En el modo cuerpo a cuerpo, Chrono utiliza su cuchillo imbuido con el elemento tiempo proporcionado por su propio cuerpo y realiza diversos combos y habilidades que influyen en el tiempo y el espacio como teletransporte, ralentización, dilatación del tiempo, entre otros.

-En el modo disparador, Chrono puede utilizar hasta 4 armas de fuego al mismo tiempo que realizan disparos imbuidos en los 4 elementos fuego, hielo, electricidad y veneno. Como Elementite otorga a los enemigos el poder de la inmunidad al daño de los elementos, el jugador debe cambiar de arma para disparar al enemigo usando su elemento de punto débil.

Como en todo RPG Chrono tiene un sistema de puntos de talento que puede utilizar cada vez que sube de nivel, puede enfocar sus talentos en 3 tipos: Potencia (Daño), Vitalidad (Resistencia), Agilidad (habilidades de tiempo).

Otras características

- Sigilo o combate armado.

- Un mundo abierto con varias misiones principales y secundarias y la libertad de jugar el nivel tantas veces como el jugador quiera.

- Un inventario con recursos de creación. Árboles de habilidades para desarrollar a su personaje de forma que se adapte al estilo de juego.

- Nuevas armaduras, armas de fuego y cuerpo a cuerpo.

- Arenas de combate en otras dimensiones.

- Cinemáticas, batallas con jefes dinámicos.

- Gráficos de alta gama usando UE4 y Ray Tracing.

Trailer: http://mayflowerent.com/elementite/

Título Elementite Plataforma Steam Método de ventas Descarga digital Steam Género Acción, Aventuras Fecha lanzamiento 20 de enero de 2022 Precio 24,99 dólares Contenido Pendiente

