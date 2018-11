Mayoly Spindler: Un estudio demuestra la estrategia Test & Treat del test de exhalación de urea

PARÍS, November 27, 2018 /PRNewswire/ --

Mayoly Spindler: Un nuevo estudio demuestra la estrategia Test & Treat utilizando el test de exhalación de urea tiene un coste contenido en el tratamiento de los síntomas y consecuencias de la infección causada por la bacteria helicobacter pylori, contribuyendo en la prevención de la úlcera péptica y del cáncer gástrico

La infección por helicobacter pylori es un importante problema para la salud pública, y afecta al 60% de la población mundial, con un 90% de las úlceras pépticas atribuibles y hasta un 80% del cáncer gástrico asociado a la infección de hp.

Con el apoyo del panel de expertos internacionales formado por el profesor Javier Gisbert y el doctor Adrian Mc Nicholl (España), el profesor Francesco Franceschi (Italia), el profesor Peter Malfertheiner (Alemania) y los metodologistas, se ha llevado a cabo un nuevo estudio para evaluar las diversas estrategias para el control de la erradicación y diagnosis de la infección por helicobacter pylori.

Los resultados los ha presentado el doctor Adrian McNicholl (del Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España) durante la celebración de los XXXIst International Workshop on Helicobacter & Microbiota in Inflammation and Cancer en Kaunas (Lituania) el 14 de septiembre de 2018 durante una sesión de tipo "State of the Art".

El estudio ha demostrado que una "estrategia de tipo Test & Treat", que incluye el uso de los test de exhalación de urea tal y como se ha recomendado en España es igual de eficaz que realizarla solo con el endoscopio, demostrando ser más barata y tener un coste más eficaz que la estrategia de tratamiento sintomático para tratar a los pacientes dispépticos. Esta estrategia también parece ser la que presenta una mayor eficacia de coste para prevenir el cáncer gástrico.

El profesor Javier Gisbert (del Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España), afirmó: "A pesar de que esta estrategia de tipo Test & Treat se incorpora en las directrices de múltiples países, el análisis del registro hp europeo que cubre a más de 20.000 pacientes demuestra que no siempre se implementa. Necesitamos formar a nuestros colegas para alinear las prácticas clínicas con las directrices, y los resultados de este ensayo de coste contenidos son una oportunidad excelente para ello".

Jean-Nicolas Vernin, director general de Mayoly Spindler, declaró: "Como desarrollador clave dentro del campo del tratamiento de las infecciones por helicobacter pylori, Mayoly Spindler se enorgullece mucho de apoyar este proyecto con el fin de mejorar la diagnosis y tratamiento de los pacientes con infección por hp y ayudar a prevenir la úlcera péptica y cáncer gástrico en el mundo".

Al aumentar la concienciación de las autoridades de la salud, aseguradores, médicos, farmacéuticos y pacientes en torno a las necesidades de una diagnosis primaria y erradicación de la infección por hp, este ensayo contribuirá al desarrollo de programas de prevención eficiente contra la úlcera péptica y el cáncer gástrico.

