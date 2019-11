Mayor puntuación para Omada en el Informe Gartner 2019 sobre capacidades críticas para IGA

- Omada obtiene la mayor puntuación por el caso práctico centrado en el gobierno en el Informe Gartner 2019 sobre capacidades críticas para el Gobierno y la Administración de la Identidad

COPENHAGUE, Dinamarca, 13 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Omada, un proveedor líder de soluciones y servicios de gobierno de la identidad, ha anunciado hoy que Gartner ha otorgado la mayor puntuación a la empresa por el caso práctico centrado en el gobierno en su Informe de 2019 sobre capacidades críticas para el Gobierno y la Administración de la Identidad (IGA, por sus siglas en inglés).

Este informe sirve de acompañamiento al Cuadrante Mágico de Gartner de 2019 para el Gobierno y la Administración de la Identidad publicado en octubre de 2019 al analizar las capacidades de los proveedores IGA en el mercado, clasificando un conjunto de funcionalidades principales que son críticas para las implementaciones de los clientes. Los compradores deberían hacer uso de esta investigación para comprender la forma en que los productos IGA pueden dar respuesta a sus necesidades, así como para incrementar sus evaluaciones de las soluciones de proveedores.

"Creemos que como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 2019 para IGA junto con nuestra puntuación en el Informe de 2019 sobre capacidades críticas para IGA son un claro resultado de nuestro enfoque y dedicación para crear valor para el cliente", dijo Michael Garrett, el recientemente nombrado consejero delegado de Omada.

También añadió: "Se trata de un momento emocionante para incorporarse a Omada. Nuestro enfoque de categoría mundial en los procesos de mejores prácticas para las capacidades IGA y el hecho de facilitar la disponibilidad de estos en nuestra Omada Identity Suite (OIS) ayudan a la organización a acelerar materialmente el tiempo para el valor empresarial".

"Proporcionar una solución IGA completa, de nivel empresarial, altamente configurable y entregada por SaaS, con una funcionalidad innovadora y rica para auditorías, elaboración de informes y cumplimiento normativo responde a una necesidad importante del mercado. Esto está generando numerosas oportunidades para Omada y nuestros socios", dijo Morten Boel Sigurdsson, fundador y presidente de Omada en Norteamérica.

Morten Boel Sigurdsson añadió: "Estoy entusiasmado de liderar a nuestra organización norteamericana, con el claro objetivo de hacer crecer nuestra red de socios y trabajar directamente con los clientes para garantizar que nuestros productos y ofertas continúen siendo líderes en este ámbito".

Para obtener una copia gratuita del Informe Gartner 2019 sobre capacidades críticas para el Gobierno y la Administración de la Identidad, visite: www.omada.net. Si desea conocernos, estaremos en la Cumbre de la gestión de la identidad y el acceso de Gartner en Las Vegas del 10 al 12 de diciembre. Visite nuestro estand número 209 o apúntese a nuestra sesión para los clientes el martes 10 de diciembre para aprender de un estudio práctico de valor empresarial con Swarovski.

Acerca de la Cumbre de la gestión de la identidad y el acceso de Gartner

En la Cumbre de la gestión de la identidad y el acceso de Gartner, los asistentes aprenderán a ofrecer programas exitosos sobre la gestión de la identidad y el acceso (IAM, por sus siglas en inglés) que llevan a las empresas a donde quiera que lidere la transformación digital. Los analistas de Gartner hablarán sobre las últimas estrategias, tácticas y tendencias pertinentes para los ejecutivos, administradores y arquitectos en materia de IAM.

Acerca de Omada

Omada ayuda a sus clientes de todo el mundo a gobernar y controlar los derechos de acceso de los usuarios a datos y sistemas empresariales, reducir el riesgo del acceso a datos de forma accidental o indebida, y asegurar el cumplimiento de normativas (como el RGPD), así como de legislaciones específicas del sector. La empresa proporciona sus innovadoras soluciones y servicios de gestión de la identidad y acceso una amplia cartera de clientes formada por compañías grandes y medianas del ámbito bancario, los servicios públicos, el sector público, los valores y los seguros, la sanidad y otros segmentos verticales. La empresa, fundada en 2000, tiene su sede en Copenhague (Dinamarca) y cuenta con más de 270 empleados en sus oficinas de Europa y Norteamérica. Para obtener más información, visite: www.omada.net.

Capacidades Críticas de Gartner para el Gobierno y la Administración de la Identidad, por Henrique Teixeira y David Collinson. Publicado el 6 de noviembre de 2019

Cuadrante Mágico de Gartner para el Gobierno y la Administración de la Identidad, por Felix Gaehtgens | Kevin Kampman | Abhyuday Data | Henrique Teixeira | David Collinson, 9 de octubre de 2019.

Exención de responsabilidad:

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y por ello no da consejos a los usuarios tecnológicos para que opten únicamente por proveedores con las mayores calificaciones u otras atribuciones. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner declina todas las garantías, tanto expresas como implícitas, en relación a esta investigación, incluida la garantía de comercialización o la adecuación para un fin concreto.

