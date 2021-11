Maypharm lance le Nouveau meNnus à base de PLA pour la Régénération du Collagène

MENNUS est une nouvelle combinaison de mésothérapie et de biotechnologie visant à remplir les rayons des cosmétiques professionnels. Le résultat obtenu émane principalement des ingrédients : L'acide polylactique (PLA) conservé avec la carboxyméthylcellulose (CMC), les deux ensemble produisent la plus longue régénération de collagène qui dure jusqu'à 18-24 mois. Le gel de CMC comble immédiatement le derme au volume insuffisant, fournissant de nouvelles cellules à base de PLA pour créer plus de collagène qu'auparavant.

Comparé au HA général à base de PLA, le meNnus a une forme de particule sphérique parfaite et est plus pratique en injection. En outre, grâce à la technologie de lyophilisation par suspension, le temps de traitement de l'application de meNnus se trouve réduit. Les matières premières de fusion rapide de meNnus à base de PLA assurent une capacité de pénétration facile, sans aucun obstacle pour l'aiguille. La forme constante des particules sphériques crée un volume stable entre les couches cutanées dans l'effet post-traitement.

Étant donné que le principal objectif des produits Maypharm (Metoofill, Metox, Sedyfill, solution pour le cuir chevelu Hairna Exosome) est de créer une beauté naturelle, le meNnus à base de PLA est un produit Néo collagène pour le long terme, entretenant le volume naturel du tissu cutané à l'aide de matières premières biodégradables (absorbables). Le PLA (Acide Polylactique) présent dans la production de meNnus à base de PLA de chez Maypharm est largement utilisé comme matière première pour la nourriture et la médecine en raison de la vitesse de décomposition rapide (matières respectueuses de l'environnement et sécurité prouvée). Tous ces éléments rendent menNus sécurisant et hautement efficace à l'utilisation.

May Pharm Co Ltd a pour priorité de développer tous ses propres produits pour la santé et la beauté en utilisant des matières de la meilleure qualité et en apportant de nouvelles technologies pour un effet supérieur. Selon des essais cliniques, meNnus a montré des résultats impressionnants dans l'amélioration simultanée des rides et de la volumisation en créant du collagène dans le tissu cutané perdu grâce à des protéines structurelles actives.

Maypharm est bien reconnue comme un fabricant et un grossiste dans le monde entier, principalement en Chine continentale, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Asie occidentale (Taïwan, Thaïlande, Vietnam, Philippines) et en Europe, en particulier, au Royaume-Uni, en Russie et en Espagne. Les ventes à l'exportation de May Pharm Co., Ltd ont augmenté de 38 % depuis le dernier lancement de Metox, et maintenant elle se concentre sur le partenariat commercial à long terme de gros pour menNus afin de fournir les meilleures conditions d'affaires pour faciliter le succès visible de ses partenaires exclusifs dans un environnement concurrentiel.

Maypharm's menNus in Times Square, NY

Visit a website for a detailed information: www.maypharm.net

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1679658/1st_photo_Maypharm.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1679659/2nd_photo_Maypharm.jpg

Related Links

http://may-pharm.com/



SOURCE Maypharm